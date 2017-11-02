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ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году

02.11.2017 ТАСС 806 3
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МиГ-31
МиГ-31 строился по схеме своего предшественника – высотного перехватчика МиГ-25, но, в отличие от него, имеет экипаж из двух человек. В проектировании самолета большую роль сыграл Г.Е. Лозино-Лозинский, конструктор «Бурана».
Источник: https://www.popmech.ru/

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что через 7-10 лет планируется начать серийные поставки самолета в воинские части

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) на смену самолету МиГ-31 планируется начать со следующего года, сообщил в интервью ТАСС экс-главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Научно-исследовательская работа по ПАК ДП идет. Надеюсь, она скоро завершится. Думаю, что в 2018 году начнется ОКР по разработке перспективного перехватчика", - сказал он. Бондарев напомнил, что в боевой состав ВКС РФ было принято решение вернуть 53 самолета МиГ-31 из числа сверхштатных. Их поставили на завод, чтобы снова поднять на крыло.

"В 2016 году ВКС получили 17 обновленных самолетов, в этом году, по-моему, 23 будут получать, ну и в 2018-м все остальное. Плюс ко всему, существующему парку продлили срок жизни на пять лет, а некоторым самолетам и на семь (до 40 лет)", - сказал Бондарев. Исходя из этих сроков и должна вестись разработка ПАК ДП, отметил экс-главнокомандующий.

"Нам без него никуда, впереди максимум 7-10 лет, но за это время мы должны не только разработать этот самолет, но и изготовить его, начать серийные поставки в воинские части", - сказал он о перспективном перехватчике.

Ранее генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко сообщал, что научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы по перспективному российскому перехватчику планируется начать в ближайшее время.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
МиГ РСК
Персоны
Бондарев Виктор

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
beka1
1216
№1
02.11.2017 11:39
Надеюсь, что с уходом Бондарева эту авантюру по создани ПАК ДП прикроют...
-1
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RU
Байкал57
432
№2
02.11.2017 11:58
Старый двигатель:  Д-30Ф6 тяга:
максимальная бесфорсажная:  9500 кгс
на форсаже:  15500 кгс

Д-30Ф6 с технологиями  второго этапа ПАКФА  и можно опять на 37км высотности заглядывать и прочие страшилки для F-35(сверху он всегда видееееен).
0
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UA
Grey_wolf
3441
№3
02.11.2017 16:55
Цитата, q
Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) на смену самолету МиГ-31
А зачем?
0
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