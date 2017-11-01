Экс-глава Центра подготовки космонавтов Лончаков стал советником гендиректора Роскосмоса



Юрий Лончаков.

Источник: © Александр Щербак/ТАСС Юрий Лончаков.Источник: © Александр Щербак/ТАСС

Он займется проектами пилотируемой космонавтики в сфере международного сотрудничества

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Бывший начальник российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрий Лончаков назначен советником гендиректора Роскосмоса, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"Начальник ЦПК им. Гагарина Юрий Лончаков назначен советником генерального директора госкорпорации и будет заниматься проектами пилотируемой космонавтики в сфере международного сотрудничества", - сказали в Роскосмосе.

Лончаков был освобожден от должности главы ЦПК 12 октября. В этот же день врио начальника Центра был назначен Максим Харламов.