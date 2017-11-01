Экс-глава Центра подготовки космонавтов Лончаков стал советником гендиректора Роскосмоса
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Юрий Лончаков.
Источник: © Александр Щербак/ТАСС
Он займется проектами пилотируемой космонавтики в сфере международного сотрудничества
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Бывший начальник российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрий Лончаков назначен советником гендиректора Роскосмоса, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.
"Начальник ЦПК им. Гагарина Юрий Лончаков назначен советником генерального директора госкорпорации и будет заниматься проектами пилотируемой космонавтики в сфере международного сотрудничества", - сказали в Роскосмосе.
Лончаков был освобожден от должности главы ЦПК 12 октября. В этот же день врио начальника Центра был назначен Максим Харламов.
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01.11.2017
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