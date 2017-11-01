Музей в Екатеринбурге представит скафандр российского космонавта
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НПО автоматики им. Семихатова.
Источник: agenda-u.org
Отмечается, что "данный костюм был в космосе, в последнее время использовался для подготовки космонавтов"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Побывавший в космосе скафандр одного из российских космонавтов впервые представят в музее научно-производственного объединения автоматики (НПОА) имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге, сообщил во вторник замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.
"Таких скафандров на Урале нет. Он будет выставляться в музее НПО автоматики. Данный костюм был в космосе, в последнее время использовался для подготовки космонавтов. Это модель скафандра "Сокол-2", - сказал он.
По словам гендиректора НПО автоматики Андрея Мисюры, правительство Свердловской области ходатайствовало в корпорацию "Роскосмос", чтобы скафандр передали музею.
Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова" - предприятие госкорпорации "Роскосмос" - разрабатывает и изготавливает системы управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники. В частности, НПОА делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.
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01.11.2017
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