Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Музей в Екатеринбурге представит скафандр российского космонавта

02.11.2017 ТАСС 149 0
0
Понравилась новость?
 0
НПО автоматики им. Семихатова
НПО автоматики им. Семихатова.
Источник: agenda-u.org

Отмечается, что "данный костюм был в космосе, в последнее время использовался для подготовки космонавтов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Побывавший в космосе скафандр одного из российских космонавтов впервые представят в музее научно-производственного объединения автоматики (НПОА) имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге, сообщил во вторник замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

"Таких скафандров на Урале нет. Он будет выставляться в музее НПО автоматики. Данный костюм был в космосе, в последнее время использовался для подготовки космонавтов. Это модель скафандра "Сокол-2", - сказал он.

По словам гендиректора НПО автоматики Андрея Мисюры, правительство Свердловской области ходатайствовало в корпорацию "Роскосмос", чтобы скафандр передали музею.

Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова" - предприятие госкорпорации "Роскосмос" - разрабатывает и изготавливает системы управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники. В частности, НПОА делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РСМ-54
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.11 18:34
  • 16
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 02.11 18:34
  • 13
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 02.11 18:27
  • 34
Когда в стране некуда девать деньги
  • 02.11 18:26
  • 2
Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы
  • 02.11 18:20
  • 27
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 02.11 18:18
  • 2
Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота
  • 02.11 18:07
  • 16
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 02.11 17:33
  • 89
На пороге - 258 МиГ-35
  • 02.11 17:06
  • 90
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 02.11 16:55
  • 3
ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году
  • 02.11 16:52
  • 1114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.11 16:45
  • 122
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 02.11 16:36
  • 14
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 02.11 15:45
  • 6
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 02.11 12:32
  • 3966
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы