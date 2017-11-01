Музей в Екатеринбурге представит скафандр российского космонавта



НПО автоматики им. Семихатова.

Источник: agenda-u.org НПО автоматики им. Семихатова.Источник: agenda-u.org

Отмечается, что "данный костюм был в космосе, в последнее время использовался для подготовки космонавтов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Побывавший в космосе скафандр одного из российских космонавтов впервые представят в музее научно-производственного объединения автоматики (НПОА) имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге, сообщил во вторник замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

"Таких скафандров на Урале нет. Он будет выставляться в музее НПО автоматики. Данный костюм был в космосе, в последнее время использовался для подготовки космонавтов. Это модель скафандра "Сокол-2", - сказал он.

По словам гендиректора НПО автоматики Андрея Мисюры, правительство Свердловской области ходатайствовало в корпорацию "Роскосмос", чтобы скафандр передали музею.

Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова" - предприятие госкорпорации "Роскосмос" - разрабатывает и изготавливает системы управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники. В частности, НПОА делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.