Компания Kongsberg заключила контракт на поставку ВС Индонезии ЗРК NASAMS



Зенитно-ракетный комплекс NASAMS норвежского производства. Источник: defense-update.com. Зенитно-ракетный комплекс NASAMS норвежского производства. Источник: defense-update.com.

ЦАМТО, 1 ноября. Норвежская компания Kongsberg объявила о подписании с Министерством обороны Индонезии контракта на поставку Джакарте зенитной ракетной системы NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System).

Стоимость контракта составляет 77 млн. долл. Сроки поставки не раскрываются.

Контракт предусматривает поставку полностью укомплектованной системы NASAMS с командными пунктами, РЛС, пусковыми установками, средствами радиосвязи. Соглашение также включает интеграцию всех компонентов, обучение личного состава и материальное обеспечение. ЗУР AMRAAM, которые являются основным средством поражения ЗРК, будут приобретены в рамках отдельного межправительственного соглашения между Индонезией и США.

ЗРК NASAMS разработан норвежской Kongsberg и американской Raytheon и предназначен для поражения воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты. Поскольку NASAMS является модульным решением, в его составе могут использоваться различные пусковые установки, РЛС и ракеты нескольких типов. В состав стандартного ЗРК NASAMS входят командный пункт / центр управления огнем, трехкоординатная РЛС AN/MPQ-64F1 "Сентинел" компании Raytheon, электрооптические и ИК датчики, пусковые установки с ракетами AIM-120 AMRAAM.

УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" в настоящее время является основным средством поражения, обеспечивая перехват воздушных целей на дальностях от 2,5 до 25 км и высотах до 10 км. В случае применения разрабатываемой Raytheon усовершенствованной версии ракеты, AMRAAM-ER, дальность поражения целей превысит 40 км, а высота – 13,6 км.

Ранее ЗРК NASAMS был приобретен несколькими странами, включая США, Норвегию, Финляндию, Нидерланды, Испанию, Оман и Литву. Индонезия является первой страной в Юго-Восточной Азии, которая выбрала NASAMS для оснащения своих вооруженных сил.

Как сообщал ЦАМТО, ранее Китайская северная промышленная корпорация NORINCO (China North Industries Corporation) предлагала ВС Индонезии зенитный ракетный комплекс средней дальности "Скай Дрэгон-50" (Sky Dragon 50).