Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Компания Kongsberg заключила контракт на поставку ВС Индонезии ЗРК NASAMS

02.11.2017 ЦАМТО 172 0
0
Понравилась новость?
 0
NASAMS
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS норвежского производства. Источник: defense-update.com.

ЦАМТО, 1 ноября. Норвежская компания Kongsberg объявила о подписании с Министерством обороны Индонезии контракта на поставку Джакарте зенитной ракетной системы NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System).

Стоимость контракта составляет 77 млн. долл. Сроки поставки не раскрываются.

Контракт предусматривает поставку полностью укомплектованной системы NASAMS с командными пунктами, РЛС, пусковыми установками, средствами радиосвязи. Соглашение также включает интеграцию всех компонентов, обучение личного состава и материальное обеспечение. ЗУР AMRAAM, которые являются основным средством поражения ЗРК, будут приобретены в рамках отдельного межправительственного соглашения между Индонезией и США.

ЗРК NASAMS разработан норвежской Kongsberg и американской Raytheon и предназначен для поражения воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты. Поскольку NASAMS является модульным решением, в его составе могут использоваться различные пусковые установки, РЛС и ракеты нескольких типов. В состав стандартного ЗРК NASAMS входят командный пункт / центр управления огнем, трехкоординатная РЛС AN/MPQ-64F1 "Сентинел" компании Raytheon, электрооптические и ИК датчики, пусковые установки с ракетами AIM-120 AMRAAM.

УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" в настоящее время является основным средством поражения, обеспечивая перехват воздушных целей на дальностях от 2,5 до 25 км и высотах до 10 км. В случае применения разрабатываемой Raytheon усовершенствованной версии ракеты, AMRAAM-ER, дальность поражения целей превысит 40 км, а высота – 13,6 км.

Ранее ЗРК NASAMS был приобретен несколькими странами, включая США, Норвегию, Финляндию, Нидерланды, Испанию, Оман и Литву. Индонезия является первой страной в Юго-Восточной Азии, которая выбрала NASAMS для оснащения своих вооруженных сил.

Как сообщал ЦАМТО, ранее Китайская северная промышленная корпорация NORINCO (China North Industries Corporation) предлагала ВС Индонезии зенитный ракетный комплекс средней дальности "Скай Дрэгон-50" (Sky Dragon 50).
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Испания
Китай
Литва
Нидерланды
Норвегия
Оман
США
Финляндия
Продукция
AMRAAM
NASAMS
Компании
Kongsberg
Norinco
Raytheon

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.11 18:34
  • 16
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 02.11 18:34
  • 13
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 02.11 18:27
  • 34
Когда в стране некуда девать деньги
  • 02.11 18:26
  • 2
Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы
  • 02.11 18:20
  • 27
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 02.11 18:18
  • 2
Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота
  • 02.11 18:07
  • 16
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 02.11 17:33
  • 89
На пороге - 258 МиГ-35
  • 02.11 17:06
  • 90
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 02.11 16:55
  • 3
ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году
  • 02.11 16:52
  • 1114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.11 16:45
  • 122
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 02.11 16:36
  • 14
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 02.11 15:45
  • 6
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 02.11 12:32
  • 3966
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы