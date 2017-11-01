Источник: новым руководителем ЦПК планируется назначить главу ЛИИ им. Громова



ЛИИ им. М.М. Громова.

Источник: aviapanorama.ru ЛИИ им. М.М. Громова.Источник: aviapanorama.ru

Однако сроки возможного назначения Павла Власова источник назвать затруднился

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Начальник Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М. М. Громова Павел Власов является основным претендентом на пост главы Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Планируется, что новым начальником Центра станет Власов", - сказал собеседник агентства.

Источник затруднился назвать сроки возможного назначения.

Пост главы ЦПК вакантен с 12 октября после отставки Юрия Лончакова. Сейчас врио начальника Центра является Максим Харламов.