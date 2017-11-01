Источник: новым руководителем ЦПК планируется назначить главу ЛИИ им. Громова
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ЛИИ им. М.М. Громова.
Источник: aviapanorama.ru
Однако сроки возможного назначения Павла Власова источник назвать затруднился
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Начальник Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М. М. Громова Павел Власов является основным претендентом на пост главы Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Планируется, что новым начальником Центра станет Власов", - сказал собеседник агентства.
Источник затруднился назвать сроки возможного назначения.
Пост главы ЦПК вакантен с 12 октября после отставки Юрия Лончакова. Сейчас врио начальника Центра является Максим Харламов.
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01.11.2017
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