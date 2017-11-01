Бондарев: новая госпрограмма вооружений до 2025 года будет не меньше предыдущей



Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондаревна. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондаревна. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности отметил, что заложенные средства останутся без изменений

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Объем средств, заложенных в новую госпрограмму вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы, сокращаться не будет, считает экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Я думаю, что те деньги, которые заложены в новую ГПВ, останутся без изменений. Она будет не меньше, чем была предыдущая (ГПВ 2011-2020 - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ранее замминистра обороны Татьяна Шевцова сообщила, что объемы финансирования новой ГПВ в определенной степени гарантированы за счет бюджета Минобороны РФ. На действующую госпрограмму вооружений на 2011-2020 годы, как заявляли ранее различные чиновники, в целом предусмотрено более 19 трлн рублей.