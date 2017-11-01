Бондарев: потери России в Сирии минимальны по сравнению с Чечней или Афганистаном
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Виктор Бондарев.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности добавил, что ведется работа по возвращению на родину тел погибших российских летчиков
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Потери российской армии в Сирии являются минимальными по сравнению с потерями в чеченском и афганском локальных конфликтах. Об этом в интервью ТАСС рассказал экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Потери российской армии в Сирии минимальны по сравнению с чеченской или афганской кампаниями. Да, мы потеряли там прекрасного летчика Олега Пешкова, погиб экипаж Ми-8 Романа Павлова, и тела летчиков до сих пор находятся там, работаем по этому вопросу. Это моя боль. Все воины должны вернуться на родную землю, пусть некоторые и посмертно", - сказал он.
Бондарев убежден, что Сирии как страны давно бы не существовало, если бы в 2015 году не было принято решение о вводе российских войск в республику.
Российские ВКС оказывают поддержку сирийским правительственным войскам в Сирии в борьбе с террористами с 30 сентября 2015 года. По данным на 22 сентября 2017 года, с начала операции российские самолеты совершили в Сирии более 30 тыс. вылетов, нанесли 92 тыс. ударов, уничтожили около 58 тыс. боевиков.
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01.11.2017
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