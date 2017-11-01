Бондарев: искусственный интеллект сможет заменить летчика в кабине самолета
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Виктор Бондарев в кабине истребителя МиГ-29 после полета.
Источник: © Алексей Ерешко/Минобороны России
Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности отметил, что летающие роботы смогут действовать не отдельно, а целым "роем"
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект в будущем сможет заменить солдата на поле боя, а летчика - в кабине самолета, считает экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Конечно. И летающие роботы смогут действовать не отдельно, а целым "роем". Может, оператор будет сидеть на земле и управлять целой беспилотной эскадрильей с помощью вычислительной техники", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По мнению Бондарева, "не за горами тот день, когда у машин появится собственный интеллект, так почему бы не доверить им авиацию или ПВО".
Как сообщалось ранее, в России уже ведутся разработки истребителя шестого поколения, который будет выпускаться в двух версиях - пилотируемой и беспилотной. Причем летчик в кабине пилотируемой машины сможет координировать действия целой "стаи" беспилотных истребителей.
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01.11.2017
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