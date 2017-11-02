Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Су-34 может стать одноместным штурмовиком

02.11.2017 ТАСС 1071 6
-3
Понравилась новость?
 +1
Бомбардировщик Су-34
Подготовка фронтового бомбардировщика Су-34 ВКС России к боевому вылету на сирийском аэродроме Базель аль-Асад ("Хмеймим") близ Латакии. 22.10.2015.
Источник: МО РФ

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности добавил, что у самолета "прекраснейшие точностные характеристики"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик может получить одноместный вариант в качестве самолета штурмовой авиации.

Об этом в интервью ТАСС рассказал экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Мое мнение таково, что новый штурмовик все-таки надо на базе Су-34 делать. Прекрасный самолет. Маневренный, восемь тонн бомбовой нагрузки против четырех у "двадцать пятого", прекраснейшие точностные характеристики Я думаю, проще и быстрее будет сделать кабину для одного пилота, а все остальное оставить как есть", - сказал он.

При этом двигатели у нового штурмовика будут практически одними и теми же, что и у Су-34.

"Штурмовик всегда будет нужен. Су-25 модернизировали до варианта СМ3, у него надежнейший планер, огромный модернизационный и ремонтный потенциал. Думаю, он будет летать еще лет 10-15. Естественно, со временем, его надо будет менять, сегодня рассматриваются разные варианты", - добавил Бондарев.

Как сообщил ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, опытно-конструкторские работы по созданию штурмовика на базе бомбардировщика Су-34, как ожидается, начнутся в 2018 году.

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Су-34 в 2008 году. Военные должны получить в общей сложности 150-200 таких машин. Этот самолет может нести до восьми тонн боевой нагрузки, развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч, а его дальность составляет четыре тысячи км.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
ID: 3396
315
№1
02.11.2017 10:17
Что за ...?
Витя, ты не прав.
Надо делать специализированный самолет.
+2
Сообщить модератору
RU
beka1
1216
№2
02.11.2017 10:52
Да что там мелочиться, даёшь штурмовик на базе Ту-160!  По боевой нагрузке Су-34 по сравнению с ним недоразумение да и живучесть у ,,тушки,, выше Ну а что, делаешь одноместную кабину, вешаешь блоки НУР  и чугуниевые бомбы и вороги замучаются считать свои трупы!
+3
Сообщить модератору
RU
forumow
3582
№3
02.11.2017 11:00
Цитата, q
Я думаю, проще и быстрее будет сделать кабину для одного пилота, а все остальное оставить как есть", - сказал он.
Левой пяткой правое ухо.... Зачем тогда делать на базе двухместного Су-34?! Делайте на базе Су-27/35. Кроме того двухместная кабина почему то не мешает штурмовому Ка-52. Напротив отказались от одноместного Ка-50.
0
Сообщить модератору
RU
просто экспл
3837
№4
02.11.2017 12:44
вспоминается эпизод конфликта в Африке , то ли Судан , то ли Эритрея , в общем с Квадрата засадили в Су-25 ЗУРку , и грач получил повреждения ,но вернулся на аэродром .
это я к тому что бронирование спасает не только от стрелковки , осколки от ЗУР оно тоже держит .
а если сделать полноценное бронирование против ЗУР , то и ЗРК такой штурмовик будет бояться меньше . и на поле боя такой штуморвик может дать прикурить намного хлеще чем бомбер бомбящий издалека (хоть УР , хоть УАБ).
0
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
10551
№5
02.11.2017 13:30
Цитата, forumow сообщ. №3
Зачем тогда делать на базе двухместного Су-34?! Делайте на базе Су-27/35.
Если не ошибаюсь у су-34 не только кабины бронированы,продублированы еще какие то системы.
Цитата, forumow сообщ. №3
Кроме того двухместная кабина почему то не мешает штурмовому Ка-52.
В том виде как она на Ка-52 тоже мешает ,ограничение по обзору,расположение тандемом как на Ми-28,Апача и других гораздо лучше.В обще вопрос в том может мы не знаем какие требования к перспективному штурмовику,я тоже не стороник Су-34Ш,но как сказал выше,возможно мы не знаем требовании.
0
Сообщить модератору
RU
Олег Бахарев
1927
№6
02.11.2017 15:45
Почему бы и нет, если половину боевой нагрузки будут составлять системы РЭБ/П, которые подавят всю вражескую ПВО, чего добиться при нагрузке Су-25 не удастся в принципе. Так что "новый отдельный самолёт" всё-равно окажется в габаритах СУ-34, так зачем изобретать новый отдельный велосипед самолёт?
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.11 18:34
  • 16
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 02.11 18:34
  • 13
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 02.11 18:27
  • 34
Когда в стране некуда девать деньги
  • 02.11 18:26
  • 2
Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы
  • 02.11 18:20
  • 27
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 02.11 18:18
  • 2
Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота
  • 02.11 18:07
  • 16
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 02.11 17:33
  • 89
На пороге - 258 МиГ-35
  • 02.11 17:06
  • 90
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 02.11 16:55
  • 3
ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году
  • 02.11 16:52
  • 1114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.11 16:45
  • 122
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 02.11 16:36
  • 14
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 02.11 15:45
  • 6
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 02.11 12:32
  • 3966
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы