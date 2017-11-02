Су-34 может стать одноместным штурмовиком
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Подготовка фронтового бомбардировщика Су-34 ВКС России к боевому вылету на сирийском аэродроме Базель аль-Асад ("Хмеймим") близ Латакии. 22.10.2015.
Источник: МО РФ
Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности добавил, что у самолета "прекраснейшие точностные характеристики"
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик может получить одноместный вариант в качестве самолета штурмовой авиации.
Об этом в интервью ТАСС рассказал экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Мое мнение таково, что новый штурмовик все-таки надо на базе Су-34 делать. Прекрасный самолет. Маневренный, восемь тонн бомбовой нагрузки против четырех у "двадцать пятого", прекраснейшие точностные характеристики Я думаю, проще и быстрее будет сделать кабину для одного пилота, а все остальное оставить как есть", - сказал он.
При этом двигатели у нового штурмовика будут практически одними и теми же, что и у Су-34.
"Штурмовик всегда будет нужен. Су-25 модернизировали до варианта СМ3, у него надежнейший планер, огромный модернизационный и ремонтный потенциал. Думаю, он будет летать еще лет 10-15. Естественно, со временем, его надо будет менять, сегодня рассматриваются разные варианты", - добавил Бондарев.
Как сообщил ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, опытно-конструкторские работы по созданию штурмовика на базе бомбардировщика Су-34, как ожидается, начнутся в 2018 году.
Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Су-34 в 2008 году. Военные должны получить в общей сложности 150-200 таких машин. Этот самолет может нести до восьми тонн боевой нагрузки, развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч, а его дальность составляет четыре тысячи км.
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01.11.2017
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ID: 3396
315
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№1
02.11.2017 10:17
Что за ...?
Витя, ты не прав.
Надо делать специализированный самолет.
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beka1
1216
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№2
02.11.2017 10:52
Да что там мелочиться, даёшь штурмовик на базе Ту-160! По боевой нагрузке Су-34 по сравнению с ним недоразумение да и живучесть у ,,тушки,, выше Ну а что, делаешь одноместную кабину, вешаешь блоки НУР и чугуниевые бомбы и вороги замучаются считать свои трупы!
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forumow
3582
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№3
02.11.2017 11:00
Цитата, q
Я думаю, проще и быстрее будет сделать кабину для одного пилота, а все остальное оставить как есть", - сказал он.Левой пяткой правое ухо.... Зачем тогда делать на базе двухместного Су-34?! Делайте на базе Су-27/35. Кроме того двухместная кабина почему то не мешает штурмовому Ка-52. Напротив отказались от одноместного Ка-50.
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просто экспл
3837
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№4
02.11.2017 12:44
вспоминается эпизод конфликта в Африке , то ли Судан , то ли Эритрея , в общем с Квадрата засадили в Су-25 ЗУРку , и грач получил повреждения ,но вернулся на аэродром .
это я к тому что бронирование спасает не только от стрелковки , осколки от ЗУР оно тоже держит .
а если сделать полноценное бронирование против ЗУР , то и ЗРК такой штурмовик будет бояться меньше . и на поле боя такой штуморвик может дать прикурить намного хлеще чем бомбер бомбящий издалека (хоть УР , хоть УАБ).
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Сергей-82
10551
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№5
02.11.2017 13:30
Цитата, forumow сообщ. №3
Зачем тогда делать на базе двухместного Су-34?! Делайте на базе Су-27/35.Если не ошибаюсь у су-34 не только кабины бронированы,продублированы еще какие то системы.
Цитата, forumow сообщ. №3
Кроме того двухместная кабина почему то не мешает штурмовому Ка-52.В том виде как она на Ка-52 тоже мешает ,ограничение по обзору,расположение тандемом как на Ми-28,Апача и других гораздо лучше.В обще вопрос в том может мы не знаем какие требования к перспективному штурмовику,я тоже не стороник Су-34Ш,но как сказал выше,возможно мы не знаем требовании.
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Олег Бахарев
1927
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№6
02.11.2017 15:45
Почему бы и нет, если половину боевой нагрузки будут составлять системы РЭБ/П, которые подавят всю вражескую ПВО, чего добиться при нагрузке Су-25 не удастся в принципе. Так что "новый отдельный самолёт" всё-равно окажется в габаритах СУ-34, так зачем изобретать новый отдельный
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