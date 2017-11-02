Су-34 может стать одноместным штурмовиком



Подготовка фронтового бомбардировщика Су-34 ВКС России к боевому вылету на сирийском аэродроме Базель аль-Асад ("Хмеймим") близ Латакии. 22.10.2015.

Источник: МО РФ Подготовка фронтового бомбардировщика Су-34 ВКС России к боевому вылету на сирийском аэродроме Базель аль-Асад ("Хмеймим") близ Латакии. 22.10.2015.Источник: МО РФ

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности добавил, что у самолета "прекраснейшие точностные характеристики"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик может получить одноместный вариант в качестве самолета штурмовой авиации.

Об этом в интервью ТАСС рассказал экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Мое мнение таково, что новый штурмовик все-таки надо на базе Су-34 делать. Прекрасный самолет. Маневренный, восемь тонн бомбовой нагрузки против четырех у "двадцать пятого", прекраснейшие точностные характеристики Я думаю, проще и быстрее будет сделать кабину для одного пилота, а все остальное оставить как есть", - сказал он.

При этом двигатели у нового штурмовика будут практически одними и теми же, что и у Су-34.

"Штурмовик всегда будет нужен. Су-25 модернизировали до варианта СМ3, у него надежнейший планер, огромный модернизационный и ремонтный потенциал. Думаю, он будет летать еще лет 10-15. Естественно, со временем, его надо будет менять, сегодня рассматриваются разные варианты", - добавил Бондарев.

Как сообщил ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, опытно-конструкторские работы по созданию штурмовика на базе бомбардировщика Су-34, как ожидается, начнутся в 2018 году.

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Су-34 в 2008 году. Военные должны получить в общей сложности 150-200 таких машин. Этот самолет может нести до восьми тонн боевой нагрузки, развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч, а его дальность составляет четыре тысячи км.