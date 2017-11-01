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Су-57 может стать истребителем шестого поколения

02.11.2017 ТАСС 512 0
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Российский истребитель пятого поколения Су-57
Российский истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что у самолета есть "огромнейший модернизационный потенциал"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новейший истребитель Су-57 благодаря своему модернизационному потенциалу сможет стать истребителем шестого поколения. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-главком Воздушно-космических сил РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Это на самом деле прекрасный самолет, и он может быть не только пятого, но и шестого поколения. У него огромнейший модернизационный потенциал. Самое главное, что по своей незаметности он лучший среди существующих образцов. Он воплотил все лучшее, что есть в современной авиационной науке, не только российской, но и мировой", - сказал он.

Бондарев подчеркнул, что необходимо время для развертывания производства Су-57 в России. "В первый год ВКС не получат 20 или 15 самолетов, лишь два-три, и так далее", - добавил сенатор.

"Мы раскрутили авиационные заводы на выпуск определенной партии новейших самолетов и вертолетов, и сейчас говорить, что они нам не нужны, ни в коем случае нельзя, начнется необратимый процесс. Не будет в этом году - будет в следующем. Без авиации у России нет будущего", - сказал он.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, Т-50) впервые поднялся в воздух в 2010 году. Опытно-конструкторские работы, как сообщалось ранее, должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска. Установочная партия, сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин. В августе этого года стало известно о том, что Т-50 получил серийное название (индекс) Су-57.

В свою очередь, Бондарев, занимавший тогда пост главкома, заявлял, что в России начаты работы по созданию истребителя шестого поколения как в пилотируемом, так и беспилотном варианте.

 
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Бондарев Виктор
Слюсарь Юрий

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