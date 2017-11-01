Су-24М подняты по тревоге для уничтожения колонны условного противника под Волгоградом
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Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М Морской авиации ВМФ России производит облет фрегата ВМС Нидерландов F 805 Evertsen. Балтийское море, 16.05.2017.
Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk
Бомбардировщики поразили цели с высоты до 1 тыс. метров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, на фронтовых бомбардировщиках Су-24М провели летно-тактическое учение (ЛТУ) на высотах до 1 тыс. м и скорости до 1000 км/ч. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе учений экипажи Су-24 были подняты по тревоге и выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники условного противника",- сказал Астафьев, уточнив, что бомбометание было произведено с высот до 1 тыс. метров.
В ЛТУ был задействованы более 10 бомбардировщиков, весь летный и инженерно-технический состав полка, за время занятий было совершено более 50 самолетовылетов, выполнено около 300 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб, уточнил он.
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01.11.2017
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