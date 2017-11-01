Гройсман попросил Канаду предоставить Украине оборонительное вооружение



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Источник: © Максим Никитин/ТАСС Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.Источник: © Максим Никитин/ТАСС

Премьер-министр заявил, что стране нужно "увеличить свою военную мощь"

ОТТАВА, 31 октября. /ТАСС/. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман попросил правительство Канады предоставить Киеву высокотехнологичное оборонительное вооружение.

По его словам, Украине необходимо "увеличить свою военную мощь". "Мы очень благодарны Канаде за обучение наших военных, и мы уверены, что будет правильным шагом предоставить нам [теперь] высокотехнологичное оборонительное оружие", - сказал Гройсман, выступая во вторник в Оттаве на заседании Комитета по вопросам международной торговли канадского парламента.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что Киев по-прежнему выступает за дипломатическое решение конфликта в Донбассе, а увеличение военного потенциала страны станет, по его утверждению, "весомым аргументом в вопросе выдворения российских войск" из этого региона.

Во вторник у Гройсмана запланирована также встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Ранее канадский премьер заявлял, что Оттава изучает вопрос поставок Украине летального вооружения.

С 2015 года в рамках операции канадских ВС Unifier ("Объединитель") там постоянно находятся около 200 специалистов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.