Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Гройсман попросил Канаду предоставить Украине оборонительное вооружение

02.11.2017 ТАСС 146 0
0
Понравилась новость?
 0
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Источник: © Максим Никитин/ТАСС

Премьер-министр заявил, что стране нужно "увеличить свою военную мощь"

ОТТАВА, 31 октября. /ТАСС/. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман попросил правительство Канады предоставить Киеву высокотехнологичное оборонительное вооружение.

По его словам, Украине необходимо "увеличить свою военную мощь". "Мы очень благодарны Канаде за обучение наших военных, и мы уверены, что будет правильным шагом предоставить нам [теперь] высокотехнологичное оборонительное оружие", - сказал Гройсман, выступая во вторник в Оттаве на заседании Комитета по вопросам международной торговли канадского парламента.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что Киев по-прежнему выступает за дипломатическое решение конфликта в Донбассе, а увеличение военного потенциала страны станет, по его утверждению, "весомым аргументом в вопросе выдворения российских войск" из этого региона.

Во вторник у Гройсмана запланирована также встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Ранее канадский премьер заявлял, что Оттава изучает вопрос поставок Украине летального вооружения.

С 2015 года в рамках операции канадских ВС Unifier ("Объединитель") там постоянно находятся около 200 специалистов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Украина

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.11 18:34
  • 16
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 02.11 18:34
  • 13
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 02.11 18:27
  • 34
Когда в стране некуда девать деньги
  • 02.11 18:26
  • 2
Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы
  • 02.11 18:20
  • 27
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 02.11 18:18
  • 2
Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота
  • 02.11 18:07
  • 16
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 02.11 17:33
  • 89
На пороге - 258 МиГ-35
  • 02.11 17:06
  • 90
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 02.11 16:55
  • 3
ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году
  • 02.11 16:52
  • 1114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.11 16:45
  • 122
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 02.11 16:36
  • 14
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 02.11 15:45
  • 6
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 02.11 12:32
  • 3966
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы