США призвали Иран прекратить разработку ракет, а не просто ограничить их дальность



Иранская ракета «Шехаб-3» на параде в Тегеране, сентябрь 2010 года.

Источник: Vahid Salemi / AP Иранская ракета «Шехаб-3» на параде в Тегеране, сентябрь 2010 года.Источник: Vahid Salemi / AP

В Госдепе отметили, что, несмотря на ограничение дальности, баллистические ракеты смогут долететь до "стран - союзников" Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. США призывают Иран полностью прекратить разработку баллистических ракет, а не просто добровольно ограничивать их дальность. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Она комментировала высказывания командующего Корпусом "стражей исламской революции" Ирана генерала Мохаммада Али Джафари. Последний ранее сказал, что Тегеран, в соответствии с решениями руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, по собственной инициативе ограничивает дальность своих баллистических ракет 2 тыс. км, несмотря на технические возможности ее увеличения. "Эти баллистические ракеты, как вы знаете, представляют собою нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Мы бы хотели, чтобы они начали соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

"2 тыс. км - это в действительности много. Это, безусловно, оставляет другие страны, являющиеся нашими союзниками, в зоне досягаемости", - отметила Науэрт.

"Мы все знаем, как и наши партнеры в регионе, что иранские баллистические ракеты угрожают не только США, но и нашим партнерами в регионе, включая многие арабские страны. Они понимают это. У нас было множество переговоров с правительствами этих стран по поводу испытываемой ими обеспокоенности, которая вызвана дестабилизирующей деятельностью Ирана. Поэтому не только США, но и наши страны - партнеры считают в этом плане Иран угрозой", - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.

С ее точки зрения, "произведенные Ираном ракеты уже слишком долго используются для обострения конфликтов в регионе".