CNN: истребители США сопровождали российские Ту-95 над Японским морем



Самолет Ту-95МС.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСC Самолет Ту-95МС.Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Минобороны РФ 30 октября сообщило, что истребители ВВС США и Японии сопровождали Ту-95МС в ходе полетов над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Американские истребители F/A-18 были подняты в воздух с борта авианосца ВМС США Ronald Reagan для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95, приблизившихся к кораблю. Это произошло 29 октября над водами Японского моря, сообщила во вторник телекомпания CNN.

Ronald Reagan на момент инцидента находился в зоне оперативной ответственности 7-го флота ВМС США, куда зашли также авианосцы Nimitz и Theodore Roosevelt вместе с кораблями сопровождения. Они будут находиться в западной части Тихого океана в то время, когда президент Дональд Трамп начнет свое первое 10-дневное азиатское турне с визита в Японию 5 ноября.

Как сообщило 30 октября Минобороны РФ, истребители ВВС США и Японии сопровождали российские Ту-95МС в ходе полетов над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана. Два стратегических ракетоносца Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского моря и западной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F/A-18 (ВВС США), пара истребителей F-15, F-4, F-2A (ВВС Японии), уточнили в российском военном ведомстве.

Во время полета самолеты Дальней авиации сопровождали многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил России.