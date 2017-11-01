Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

CNN: истребители США сопровождали российские Ту-95 над Японским морем

02.11.2017 ТАСС 205 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет Ту-95МС
Самолет Ту-95МС.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Минобороны РФ 30 октября сообщило, что истребители ВВС США и Японии сопровождали Ту-95МС в ходе полетов над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Американские истребители F/A-18 были подняты в воздух с борта авианосца ВМС США Ronald Reagan для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95, приблизившихся к кораблю. Это произошло 29 октября над водами Японского моря, сообщила во вторник телекомпания CNN.

Ronald Reagan на момент инцидента находился в зоне оперативной ответственности 7-го флота ВМС США, куда зашли также авианосцы Nimitz и Theodore Roosevelt вместе с кораблями сопровождения. Они будут находиться в западной части Тихого океана в то время, когда президент Дональд Трамп начнет свое первое 10-дневное азиатское турне с визита в Японию 5 ноября.

Как сообщило 30 октября Минобороны РФ, истребители ВВС США и Японии сопровождали российские Ту-95МС в ходе полетов над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана. Два стратегических ракетоносца Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского моря и западной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F/A-18 (ВВС США), пара истребителей F-15, F-4, F-2A (ВВС Японии), уточнили в российском военном ведомстве.

Во время полета самолеты Дальней авиации сопровождали многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил России.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Arleigh Burke
F-15
F-18
F-4
Су-35С
Ту-95
Компании
F-2
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Nimitz
Авианосец

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.11 18:34
  • 16
Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса
  • 02.11 18:34
  • 13
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 02.11 18:27
  • 34
Когда в стране некуда девать деньги
  • 02.11 18:26
  • 2
Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы
  • 02.11 18:20
  • 27
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 02.11 18:18
  • 2
Сформирован экипаж новейшего корвета "Громкий", строящегося для Тихоокеанского флота
  • 02.11 18:07
  • 16
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 02.11 17:33
  • 89
На пороге - 258 МиГ-35
  • 02.11 17:06
  • 90
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 02.11 16:55
  • 3
ОКР по созданию перспективного перехватчика на смену МиГ-31 начнутся в 2018 году
  • 02.11 16:52
  • 1114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.11 16:45
  • 122
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 02.11 16:36
  • 14
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
  • 02.11 15:45
  • 6
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 02.11 12:32
  • 3966
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы