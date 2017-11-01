CNN: истребители США сопровождали российские Ту-95 над Японским морем
|
|
Самолет Ту-95МС.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC
Минобороны РФ 30 октября сообщило, что истребители ВВС США и Японии сопровождали Ту-95МС в ходе полетов над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана
НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Американские истребители F/A-18 были подняты в воздух с борта авианосца ВМС США Ronald Reagan для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95, приблизившихся к кораблю. Это произошло 29 октября над водами Японского моря, сообщила во вторник телекомпания CNN.
Ronald Reagan на момент инцидента находился в зоне оперативной ответственности 7-го флота ВМС США, куда зашли также авианосцы Nimitz и Theodore Roosevelt вместе с кораблями сопровождения. Они будут находиться в западной части Тихого океана в то время, когда президент Дональд Трамп начнет свое первое 10-дневное азиатское турне с визита в Японию 5 ноября.
Как сообщило 30 октября Минобороны РФ, истребители ВВС США и Японии сопровождали российские Ту-95МС в ходе полетов над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана. Два стратегических ракетоносца Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского моря и западной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F/A-18 (ВВС США), пара истребителей F-15, F-4, F-2A (ВВС Японии), уточнили в российском военном ведомстве.
Во время полета самолеты Дальней авиации сопровождали многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил России.
|
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
31.10.2017 Ту-95МС ВКС РФ пролетели над западом Тихого океана в сопровождении авиации США и Японии
12.01.2015 Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
09.02.2016 «Сушки» против «Рапторов»
13.03.2008 "Русский медведь" и "Дух Канзаса". Эксперты обсуждают возможные причины катастрофы бомбардировщика В-2
27.10.2017 СМИ: США направили ударный авианосец Theodore Roosevelt в западную часть Тихого океана
04.09.2017 Правь, Америка, морями...
09.08.2017 Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения