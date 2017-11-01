Затраты США на модернизацию и сохранность ядерного оружия составят $1,2 трлн



Ракета Minuteman III.

Источник: en.wikipedia.org Ракета Minuteman III.Источник: en.wikipedia.org

В течение ближайших 30 лет Пентагон рассчитывает заменить все имеющиеся в распоряжении подлодки класса Ohio, МБР Minuteman III, а также приобрести бомбардировщики B-21

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Модернизация и обеспечение сохранности и надежности функционирования ядерного оружия обойдутся США в $1,2 трлн в течение следующих 30 лет. С такими оценками выступило во вторник Бюджетное управление Конгресса.

Как отмечается в распространенном докладе, $772 млрд будет затрачено на "эксплуатацию, обслуживание и модернизацию стратегических средств доставки ядерного оружия - тяжелые бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, подлодки и боеголовки", $25 млрд - "на тактическое ядерное оружие и средства доставки", $445 млрд - "на комплекс лабораторий и производственных предприятий, которые обеспечивают деятельность, связанную с ядерным оружием, а также на содержание командных пунктов, систем связи и систем раннего предупреждения о ракетном нападении".

В течение ближайших 30 лет Пентагон рассчитывает заменить все имеющиеся в распоряжении подлодки класса Ohio, оснащенные баллистическими ракетами Trident II. Их сейчас насчитывается 14, и самая "старая" вступила в строй в 1983 году. Кроме того, ВВС намереваются приобрести бомбардировщик B-21, который находится в стадии разработки и будет стоить примерно $550 млн. Планируется и замена межконтинентальных баллистических ракет МБР Minuteman III, которые были приняты на вооружение почти 50 лет назад.

Аналитики Управления полагают, что на новые субмарины потребуется $313 млрд, на новые МБР - $149 млрд, на бомбардировщики - $266 млрд. Еще в $44 млрд обойдутся разработки других систем вооружения.

В докладе подчеркивается, что если не модернизировать существующие стратегические средства доставки и боеголовки, а просто обновлять отдельные их компоненты и поддерживать в боеспособном состоянии, тогда общие предполагаемые расходы можно будет уменьшить примерно на 50%. Однако Пентагон такую идею отвергает, настаивая на том, что элементы нынешней ядерной триады будут не в состоянии эффективно обеспечивать реализацию стратегии ядерного сдерживания уже через 20 лет.

Согласно справочным материалам Госдепартамента, Пентагон по состоянию на 1 марта располагал 405 МБР, 220 ракетами Trident II на подлодках и 48 бомбардировщиками B-52 и B-2. По оценкам американских экспертов, ядерный арсенал США по состоянию на январь насчитывал около 5,4 тыс. боеголовок.