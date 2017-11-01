Пять новых вертолетов "Ансат-У" получит авиабаза Академии ВВС под Саратовом



Учебные вертолеты "Ансат-У" в составе учебной авиационной группы Сызранского филиала военного учебно-научного центра ВКС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" на аэродроме Сокол (Саратовская область).

Источник: МО РФ Учебные вертолеты "Ансат-У" в составе учебной авиационной группы Сызранского филиала военного учебно-научного центра ВКС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" на аэродроме Сокол (Саратовская область).Источник: МО РФ

Работоспособность всех систем и механизмов новых вертолетов на земле и во время полета в ближайшее время проверят инженеры и летчики

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пять новых учебных вертолетов "Ансат-У" поступят на авиабазу Военно-воздушной академии в Саратовской области. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Специалисты Военно-воздушной академии приступили к приему пяти новых учебных вертолетов "Ансат-У" на заводе-изготовителе. По итогам приемки вертолеты поступят в учебную авиационную базу Академии ВВС, дислоцированную в Саратовской области", - сообщили в российском военном ведомстве.

В течение ближайших дней инженеры и летчики проверят работоспособность всех систем и механизмов новых вертолетов как на земле, так и во время полета.

"Ансат-У" - легкий вертолет, предназначенный для обучения курсантов летных училищ на этапе первоначальной подготовки, а также подготовки летно-инструкторского состава. Машина разработана конструкторским бюро Казанского вертолетного завода по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом и двумя газотурбинными двигателями.

C 2009 года вертолет производится серийно и поставляется для Минобороны РФ. В перспективе он полностью заменит вертолеты Ми-2, которые используются для обучения пилотированию.