Пять новых вертолетов "Ансат-У" получит авиабаза Академии ВВС под Саратовом
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Учебные вертолеты "Ансат-У" в составе учебной авиационной группы Сызранского филиала военного учебно-научного центра ВКС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" на аэродроме Сокол (Саратовская область).
Источник: МО РФ
Работоспособность всех систем и механизмов новых вертолетов на земле и во время полета в ближайшее время проверят инженеры и летчики
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пять новых учебных вертолетов "Ансат-У" поступят на авиабазу Военно-воздушной академии в Саратовской области. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Специалисты Военно-воздушной академии приступили к приему пяти новых учебных вертолетов "Ансат-У" на заводе-изготовителе. По итогам приемки вертолеты поступят в учебную авиационную базу Академии ВВС, дислоцированную в Саратовской области", - сообщили в российском военном ведомстве.
В течение ближайших дней инженеры и летчики проверят работоспособность всех систем и механизмов новых вертолетов как на земле, так и во время полета.
"Ансат-У" - легкий вертолет, предназначенный для обучения курсантов летных училищ на этапе первоначальной подготовки, а также подготовки летно-инструкторского состава. Машина разработана конструкторским бюро Казанского вертолетного завода по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом и двумя газотурбинными двигателями.
C 2009 года вертолет производится серийно и поставляется для Минобороны РФ. В перспективе он полностью заменит вертолеты Ми-2, которые используются для обучения пилотированию.
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01.11.2017
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