Подлодка "Великий Новгород" за осень 4 раза обстреляла боевиков в Сирии



Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подлодка "Великий Новгород" за 2 месяца провела 4 залповых пуска "Калибрами" по объектам террористов в Сирии на дальности от 350 до 700 километров, сообщает Минобороны РФ.

"В течение последних двух месяцев с момента вхождения в состав постоянно-действующей группировки ВМФ в Средиземном море подводная лодка "Великий Новгород" провела четыре залповых пуска высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористических группировок на дальности от 350 до 700 километров", - говорится в сообщении.