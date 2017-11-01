Подлодка "Великий Новгород" за осень 4 раза обстреляла боевиков в Сирии
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Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подлодка "Великий Новгород" за 2 месяца провела 4 залповых пуска "Калибрами" по объектам террористов в Сирии на дальности от 350 до 700 километров, сообщает Минобороны РФ.
"В течение последних двух месяцев с момента вхождения в состав постоянно-действующей группировки ВМФ в Средиземном море подводная лодка "Великий Новгород" провела четыре залповых пуска высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористических группировок на дальности от 350 до 700 километров", - говорится в сообщении.
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01.11.2017
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