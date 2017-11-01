Россия направила ООН предварительные оценки последнего доклада миссии ОЗХО
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Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Omar Haj Kadour
ООН, 1 ноя - РИА Новости. Россия направила в ООН предварительные оценки специалистов последнего доклада совместной миссии ОЗХО и ООН по расследованию инцидента в сирийском Хан-Шейхуне, сообщили в постпредстве страны при ООН.
"Россия распространила в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН предварительные российские оценки седьмого доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР)", - говорится в сообщении.
Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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01.11.2017
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