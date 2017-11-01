Россия рассматривает Китай как весомого партнера в космической сфере
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Китайская ракета-носитель "Великий поход 7" с грузовым космическим кораблем Тяньчжоу-1.
Источник: AFP 2017 / Fred Dufour
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия рассматривает Китай как весомого партнера в космической сфере, заявил журналистам руководитель аппарата правительства, вице-премьер РФ РФ Сергей Приходько.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев будет находиться в Китае с официальным визитом с 31 по 2 ноября. В КНР планируется ряд двусторонних встреч, в частности, переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном, а также с председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоятся во вторник и среду.
Приходько считает, что космическая программа КНР находится на подъеме. "Китай для нас становится все более и более весомым партнером… Китай становится для нас не только полноценным, но и привлекательным партнером, поэтому нам важно в долгосрочном разрезе говорить и о совместных исследованиях, о совместных программах, экспериментах", - сказал Приходько в преддверии официального визита Медведева.
Вице-премьер РФ отметил, что у Китая есть наработки в области дистанционного зондирования Земли, космических экспериментов. По его словам, Россия старается расширить рамки для такого взаимодействия.
Приходько подчеркнул, что несмотря на сложности на мировых рынках, сотрудничество РФ и Китая развивается "по устойчивой траектории", которая не значительно зависит от колебаний мировой конъюнктуры. "Наше взаимодействие оказывает стабилизирующее воздействие на мировые рынки, мы тоже в этом заинтересованы", - добавил руководитель аппарата российского кабмина.
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01.11.2017
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