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Иран не намерен увеличивать дальность своих ракет, заявили в КСИР

02.11.2017 РИА Новости 192 0
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Баллистическая ракета Khorramshahr во время парада в Тегеране, Иран. 22 сентября 2017
Баллистическая ракета Khorramshahr во время парада в Тегеране, Иран. 22 сентября 2017.
Источник: © Фото : аккаунт министерства обороны Ирана в сети Facebook

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что Иран не будет увеличивать дальность своих ракет, поскольку они уже и так способны достичь объектов США в регионе, сообщило иранское агентство Fars.

"У нас есть возможности увеличить дальность своих ракет, однако в настоящее время мы ей удовлетворены, поскольку американцы находятся в радиусе 2 тысяч километров от нашей страны и на их атаки последует ответ", - заявил Джаафари.

По его словам, на данный момент дальность иранских ракет не превышает 2 тысяч километров в соответствии с "политикой верховного лидера Ирана Али Хаменеи".

Джаафари подчеркнул, что США используют экономические санкции и давление на страну, поскольку "опасаются проиграть в случае военного конфликта".

Во вторник США ввели санкции в отношении 41 физического лица и компаний, включая военно-воздушное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как уточняется в опубликованных документах американского правительства, данные санкции вводятся в рамках работы США по противодействию распространению оружия массового поражения.

Ранее президент США Дональд Трамп 13 октября изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. В обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.
31.10.2017
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