Эстония намерена придать юридический статус ИИ



Искусственный интеллект.

Источник: vpk-news.ru Искусственный интеллект.Источник: vpk-news.ru

Министерство экономики Эстонии начало работу над законопроектом о статусе искусственного интеллекта в правовых спорах. Предлагается ввести специальный термин «робот-агент», который будет трактоваться как нечто среднее между отдельным юридическим лицом и объектом собственности, пишет Bloomberg.

Сиим Сиккут, автор проекта и ответственный за стратегию правительства Эстонии в ИТ-области, заявил, что видит преимущества в повышении юридического статуса ИИ до уровня физических и юридических лиц.

По мнению представителей юридической компании Trinity, которая проводила предварительное исследование для министерства экономики страны, предоставление персональных прав и обязанностей роботам «идет вразрез с историей европейского гуманистического права».

«Конечно, нам предстоит разрушить много мифов и стереотипов, — говорит Сиккут. — Но если мы воспользуемся этой возможностью на уровне правительства, то станем первопроходцами в этой области и примером для других стран».

Несмотря на то, что автоматизация становится предметом юридического регулирования во многих странах, Эстония применяет новые технологии быстрее других. Страна с населением всего 1,3 млн человек первой ввела цифровой документооборот в правительстве, общенациональное интернет-голосование и удаленный доступ к государственным услугам для иностранцев, известный как электронное гражданство или E-residency. А в июне парламент разрешил таллинскому стартапу Starship Technologies, созданному бывшими учредителями Skype, использование самоходных роботов для доставки посылок.

Сиккут также отметил, что эстонское правительство — первое в мире, которое готовит закон о робототехнике и ИИ, добавив, что новые правила, как он надеется, вступят в силу «в течение нескольких лет». Тем не менее, по мнению издания, эстонскому министерству экономики сначала необходимо собрать достаточную политическую поддержку для продолжения проекта.

Эсткойн будет первой в мире национальной криптовалютой. Таким образом, эстонские власти хотят позволить инвесторам со всего мира напрямую вкладывать средства в цифровую экономику страны. Однако глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Эстония не имеет права вводить никакую валюту, кроме евро, так как является членом еврозоны.

Артем Никитин