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Эстония намерена придать юридический статус ИИ

01.11.2017 Хайтек 24 0
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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник: vpk-news.ru

Министерство экономики Эстонии начало работу над законопроектом о статусе искусственного интеллекта в правовых спорах. Предлагается ввести специальный термин «робот-агент», который будет трактоваться как нечто среднее между отдельным юридическим лицом и объектом собственности, пишет Bloomberg.

Сиим Сиккут, автор проекта и ответственный за стратегию правительства Эстонии в ИТ-области, заявил, что видит преимущества в повышении юридического статуса ИИ до уровня физических и юридических лиц.

По мнению представителей юридической компании Trinity, которая проводила предварительное исследование для министерства экономики страны, предоставление персональных прав и обязанностей роботам «идет вразрез с историей европейского гуманистического права».

«Конечно, нам предстоит разрушить много мифов и стереотипов, — говорит Сиккут. — Но если мы воспользуемся этой возможностью на уровне правительства, то станем первопроходцами в этой области и примером для других стран».

Несмотря на то, что автоматизация становится предметом юридического регулирования во многих странах, Эстония применяет новые технологии быстрее других. Страна с населением всего 1,3 млн человек первой ввела цифровой документооборот в правительстве, общенациональное интернет-голосование и удаленный доступ к государственным услугам для иностранцев, известный как электронное гражданство или E-residency. А в июне парламент разрешил таллинскому стартапу Starship Technologies, созданному бывшими учредителями Skype, использование самоходных роботов для доставки посылок.

Сиккут также отметил, что эстонское правительство — первое в мире, которое готовит закон о робототехнике и ИИ, добавив, что новые правила, как он надеется, вступят в силу «в течение нескольких лет». Тем не менее, по мнению издания, эстонскому министерству экономики сначала необходимо собрать достаточную политическую поддержку для продолжения проекта.

Эсткойн будет первой в мире национальной криптовалютой. Таким образом, эстонские власти хотят позволить инвесторам со всего мира напрямую вкладывать средства в цифровую экономику страны. Однако глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Эстония не имеет права вводить никакую валюту, кроме евро, так как является членом еврозоны.


Артем Никитин
27.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Хайтек
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Страны
Эстония
Проекты
AI
Блокчейн
ИТ
Робот

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