"Вертолеты России" испытывают Ансат в Пакистане

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Источник: макс-2017 Версия для МВД.Источник: макс-2017

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) начал испытания многоцелевого вертолета Ансат в Пакистане. Их целью станет подтверждение возможности эксплуатации машины в условиях высоких температур воздуха.

В настоящий момент вертолет уже приступил к тестовым полетам. Температурный режим Ансата планируется расширить до +50° по Цельсию. Таким образом, диапазон будет составлять от -45° до +50° по Цельсию.

"Ансат является очень привлекательным вертолетом по ряду своих летно-технических характеристик, в том числе для заказчиков из стран Азии и Ближнего Востока. Нами запланировано несколько модернизаций машины, в числе которых расширение температурного режима. Надеюсь, положительные результаты испытаний позволят воплотить интерес потенциальных покупателей в ряд соглашений", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Завершить испытания планируется в середине ноября. По их итогам в Исламабаде запланирована конференция для потенциальных пакистанских заказчиков вертолета для ознакомления с его конкурентными преимуществами и особенностями эксплуатации.

Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Медицинский Ансат имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Прежде всего – это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Кроме того, вертолет обладает самой вместительной кабиной в классе и имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.