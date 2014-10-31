Топ лучших технологий хранения энергии
|
|
Гидроаккумулятор.
Источник: Wikimedia Commons
В прошлом энергия либо расходовалась на нужды человека, либо пропадала впустую. С постепенным развитием возобновляемой энергетики все большее внимание привлекают промышленные методы хранения энергии. Издание Ars Technica подготовило список лучший идей на эту тему: сжатый воздух, расплавленные соли и проточные редокс-системы.
Гидроаккумуляторы
Пожалуй, самая старая форма современного хранения энергии, привязанного к энергосети. Принцип работы прост: имеется два резервуара для воды, один выше другого. Когда потребность в электричестве низкая, энергию можно использовать для закачки воды наверх. В пиковые часы вода устремляется вниз, вращая гидрогенератор и вырабатывая электричество. Подобные проекты разрабатывает, например, Германия в заброшенных угольных шахтах или сферических контейнерах на дне океана.
Сжатый воздух
В целом этот способ напоминает предыдущий, за исключением того, что вместо воды в резервуары нагнетается воздух. При необходимости воздух выпускается и вращает турбины. Эта технология существует в теории уже несколько десятков лет, но на практике, из-за ее высокой стоимости, есть всего лишь несколько рабочих систем и чуть больше — испытательных. Канадская компания Hydrostor разрабатывает в Онтарио и Арубе крупный адиабатический компрессор.
Расплавленная соль
Солнечную энергию можно использоваться для нагревания соли до нужной температуры. Полученный пар либо немедленно перерабатывается генератором в электричество, либо хранится в течение нескольких часов в виде расплавленной соли, чтобы, например, нагревать дома вечером. Один из подобных проектов — солнечный парк имени Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума — реализован в Арабских Эмиратах. А в лаборатории Alphabet X изучают возможность использования расплавов солей в сочетании с антифризом для того, чтобы сохранить излишки энергии Солнца или ветра. Недавно в Технологическом институте Джорджии построили более эффективную систему, в которой соль заменена на жидкий металл.
Проточные батареи
Окислительно-восстановительные проточные батареи состоят из огромных цистерн с электролитом, которые пропускаются через мембраны и создают электрический заряд. Обычно в качестве электролита используется ванадий, а также растворы цинка, хлора или соленая вода. Они надежны, просты в эксплуатации, у них долгий срок службы. Крупнейшую в мире проточную батарею собираются построить в пещерах Германии.
Традиционные аккумуляторы
Это такие же батареи, которые работают в ноутбуках и смартфонах, только промышленного размера. Компания Tesla поставляет такие для ветряных и солнечных станций, а Daimler использует старые автомобильные аккумуляторы для этих целей.
Термальные хранилища
Ночью хранящуюся в цистернах воду замораживают, а днем лед тает и охлаждает соседние дома, позволяя экономить на кондиционерах. Эта технология привлекательна для регионов с жарким климатом и прохладными ночами, например, для Австралии или Калифорнии. В мае этого года компания NRG Energy поставила 1800 промышленных ледяных батарей предприятию Southern California Edison.
Супермаховик
Эта технология предназначена для накапливания кинетической энергии. Электричество запускает мотор, который запасает энергию вращения в барабане. Когда она нужна, маховик замедляется. Изобретение не получило широкого распространения, хотя оно может применяться для обеспечения бесперебойного питания.
По мнению управляющего директора Duke Energy, стоимость аккумуляторов будет стремительно снижаться, а уже в 2020-е годы системы хранения энергии распространятся по всей Америке.
Петр Громов
|
30.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Хайтек
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.11.2015 На автопилоте по бездорожью
16.04.2015 Минпромторг выделит 18 млрд рублей на беспилотный «КамАЗ»
13.03.2014 Смартфоны и фармацевтика вместо вооружения
18.05.2010 КАМАЗ хочет продавать свою технику через дилеров Daimler
01.11.2017 Пять крупнейших закупок литовской армии после аннексии Крыма
26.10.2017 Завод каркасов кабин полностью готов к монтажу оборудования
24.10.2017 Полгода с Tesla Model X 60D
24.10.2017 WSJ: Tesla договорилась о строительстве своего предприятия в Китае