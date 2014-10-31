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Военные США используют 3D-принтеры для печати взрывчатки

01.11.2017 Хайтек 25 0
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3D-печать взрывчатки
3D-печать взрывчатки.
Источник: Department of Defense

Военные США заявляют, что научились печатать взрывчатку на 3D-принтере, передает 3ders. Пока технология находится на стадии прототипирования, но большинство испытаний прошли успешно.

В исследовательской группе говорят, что самым главным преимуществом такого производства является скорость, которую обеспечивают аддитивные технологии. Взрывчатка для тестов печатались менее 24 часов.

Идея состоит в том, чтобы печатать небольшие контейнеры из безопасных и невзрывчатых материалов, которые превращаются в боевые гранаты стоит только добавить к ним детонатор. 3D-печать открывает новые возможности для военных — можно создавать оружие и взрывчатку даже в условиях боевых действий.

Морские пехотинцы сейчас реализуют большую компанию, связанную с 3D-печатью. В их планах не только создание взрывчатки с помощью 3D-принтеров, но и печать дронов. В перспективе они хотят возить с собой целые фабрики по производству оборудования. Это позволит изготавливать все необходимое на месте.

До этого военные инженеры США провели успешные полевые испытания 40-мм гранатомета RAMBO, напечатанного на 3D-принтере. В отличие от других моделей, распечатан на принтере почти полностью, за исключением пружин и болтов. Также в США напечатали прототип подводной лодки.


Роман Окашин
28.10.2017
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США

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