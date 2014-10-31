"Королева" завершает подготовку к службе
|
|
Авианосец HMS Queen Elizabeth.
Источник: royalnavy.mod.uk
Новейший авианосец Queen Elizabeth может быть принят на вооружение Королевского флота уже в декабре этого года. Вчера, 30 октября, портал navaltoday.com сообщил о том, что крупнейший военный корабль в истории ВМС Великобритании вышел на второй (финальный) этап испытаний.
Заключительные испытания авианосца должны были начаться ещё на прошлой неделе. Но из-за непогоды их перенесли, и корабль вышел из Портсмута только вчера в 12:45 по лондонскому времени. Экипаж и приёмочная команда проведут в море 5–6 недель, после чего авианосец Queen Elizabeth вернется в базу, где на 7 декабря намечена церемония его принятия в состав ВМС Великобритании.
Первый этап испытаний авианосца стартовал 26 июня и продлился 5 недель. Экипаж тестировал работу силовой установки и ходовые качества корабля. Кроме того, были испытаны системы опреснения воды, бортовая электросеть, а авиакрыло авианосца совершило первые пробные взлёты и посадки.
Авианосец Queen Elizabeth был заложен в 2009 году, а 4 июля 2014 года королева Елизавета II дала кораблю своё имя, разбив о него бутылку шотландского виски (в знак уважения к шотландским кораблестроителям). Начало ходовых испытаний неоднократно переносили из-за срыва сроков подрядчиками, тем не менее, в британском военном ведомстве считают, что корабль, как и планировалось, заступит на боевое дежурство в 2020 году.
Британский авианосец меньше своих американских "собратьев", не имеет атомного реактора, катапульты и почти втрое дешевле кораблей типа Gerald R. Ford. Длина Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина – 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабль может развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), а его автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.
|
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.12.2015 Российские авианосцы: будет ли у нас авианесущий флот?
30.10.2017 "Джон Кеннеди" готов наполовину
11.10.2017 СМИ: Британия на случай войны с КНДР пустит в ход свой новый авианосец
30.08.2017 Huntington Ingalls Industries начала строительство авианосца CVN-80 "Энтерпрайз"
25.07.2017 ВМС США приняли на вооружение авианосец CVN-78 "Джеральд Р.Форд"
07.06.2017 Новейший авианосец Королевского флота выйдет в море в последнюю декаду июня
06.06.2017 Командование ВМС США приняло атомный многоцелевой авианосец CVN-78 "Джеральд Р.Форд"
05.06.2017 Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"