Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Королева" завершает подготовку к службе

01.11.2017 Warspot 23 0
0
Понравилась новость?
 0
Авианосец HMS Queen Elizabeth.
Авианосец HMS Queen Elizabeth.
Источник: royalnavy.mod.uk

Новейший авианосец Queen Elizabeth может быть принят на вооружение Королевского флота уже в декабре этого года. Вчера, 30 октября, портал navaltoday.com сообщил о том, что крупнейший военный корабль в истории ВМС Великобритании вышел на второй (финальный) этап испытаний.

Заключительные испытания авианосца должны были начаться ещё на прошлой неделе. Но из-за непогоды их перенесли, и корабль вышел из Портсмута только вчера в 12:45 по лондонскому времени. Экипаж и приёмочная команда проведут в море 5–6 недель, после чего авианосец Queen Elizabeth вернется в базу, где на 7 декабря намечена церемония его принятия в состав ВМС Великобритании.

Первый этап испытаний авианосца стартовал 26 июня и продлился 5 недель. Экипаж тестировал работу силовой установки и ходовые качества корабля. Кроме того, были испытаны системы опреснения воды, бортовая электросеть, а авиакрыло авианосца совершило первые пробные взлёты и посадки.

Авианосец Queen Elizabeth был заложен в 2009 году, а 4 июля 2014 года королева Елизавета II дала кораблю своё имя, разбив о него бутылку шотландского виски (в знак уважения к шотландским кораблестроителям). Начало ходовых испытаний неоднократно переносили из-за срыва сроков подрядчиками, тем не менее, в британском военном ведомстве считают, что корабль, как и планировалось, заступит на боевое дежурство в 2020 году.

Британский авианосец меньше своих американских "собратьев", не имеет атомного реактора, катапульты и почти втрое дешевле кораблей типа Gerald R. Ford. Длина Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина – 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабль может развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), а его автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
2020-й год
Gerald R. Ford
Авианосец

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:02
  • 1113
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.11 00:35
  • 1
Победа близка как никогда
  • 01.11 00:31
  • 1
Политическое урегулирование — не дело техники
  • 01.11 00:07
  • 1
Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите
  • 01.11 00:03
  • 23
Когда в стране некуда девать деньги
  • 31.10 23:29
  • 14
Глава "Роскосмоса" не увидел очевидной выгоды от многоразовых ракет
  • 31.10 23:17
  • 11
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 31.10 21:38
  • 13
США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой
  • 31.10 20:25
  • 3
Гендиректор ОЗХО: уничтожение Россией химического оружия — знаковое событие
  • 31.10 20:22
  • 1
Два вуза Минобороны вернули себе советские названия
  • 31.10 20:18
  • 62
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 31.10 19:49
  • 21
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 31.10 19:01
  • 3
Минобороны: новыми образцами техники оснащены 75% частей армейской авиации
  • 31.10 18:31
  • 7
Ограниченно годен. Истребители F-35 продолжают "душить" пилотов ВВС США
  • 31.10 14:56
  • 6
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
другие обсуждаемые темы