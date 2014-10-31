"Королева" завершает подготовку к службе



Авианосец HMS Queen Elizabeth.

Источник: royalnavy.mod.uk Авианосец HMS Queen Elizabeth.Источник: royalnavy.mod.uk

Новейший авианосец Queen Elizabeth может быть принят на вооружение Королевского флота уже в декабре этого года. Вчера, 30 октября, портал navaltoday.com сообщил о том, что крупнейший военный корабль в истории ВМС Великобритании вышел на второй (финальный) этап испытаний.

Заключительные испытания авианосца должны были начаться ещё на прошлой неделе. Но из-за непогоды их перенесли, и корабль вышел из Портсмута только вчера в 12:45 по лондонскому времени. Экипаж и приёмочная команда проведут в море 5–6 недель, после чего авианосец Queen Elizabeth вернется в базу, где на 7 декабря намечена церемония его принятия в состав ВМС Великобритании.

Первый этап испытаний авианосца стартовал 26 июня и продлился 5 недель. Экипаж тестировал работу силовой установки и ходовые качества корабля. Кроме того, были испытаны системы опреснения воды, бортовая электросеть, а авиакрыло авианосца совершило первые пробные взлёты и посадки.

Авианосец Queen Elizabeth был заложен в 2009 году, а 4 июля 2014 года королева Елизавета II дала кораблю своё имя, разбив о него бутылку шотландского виски (в знак уважения к шотландским кораблестроителям). Начало ходовых испытаний неоднократно переносили из-за срыва сроков подрядчиками, тем не менее, в британском военном ведомстве считают, что корабль, как и планировалось, заступит на боевое дежурство в 2020 году.

Британский авианосец меньше своих американских "собратьев", не имеет атомного реактора, катапульты и почти втрое дешевле кораблей типа Gerald R. Ford. Длина Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина – 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабль может развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), а его автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.