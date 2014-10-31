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"Ростех" показал устойчивый к взрывам костюм

01.11.2017 Известия.ru 35 0
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Испытания защитного костюма
Испытания защитного костюма, способного выдержать взрывы.
Источник: REN TV

Госкорпорация "Ростех" провела испытания защитного костюма, способного выдержать взрывы. Испытания прошли на полигоне и были зафиксированы на видео.

На кадрах видно, как сотрудник испытательной группы, проходит в костюме по заминированному полю. Под ногами у него взрываются мины и гранаты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что "Ростех" представил часы, способные выдержать даже ядерный взрыв. Они войдут в состав российской военной экипировки "Ратник" и смогут бесперебойно работать в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и электромагнитных импульсов, образующихся после ядерного взрыва.

 


Александра Ганга
31.10.2017
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Ростех
Проекты
Ядерный щит

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