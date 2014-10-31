"Ростех" показал устойчивый к взрывам костюм



Испытания защитного костюма, способного выдержать взрывы.

Источник: REN TV Испытания защитного костюма, способного выдержать взрывы.Источник: REN TV

Госкорпорация "Ростех" провела испытания защитного костюма, способного выдержать взрывы. Испытания прошли на полигоне и были зафиксированы на видео.

На кадрах видно, как сотрудник испытательной группы, проходит в костюме по заминированному полю. Под ногами у него взрываются мины и гранаты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что "Ростех" представил часы, способные выдержать даже ядерный взрыв. Они войдут в состав российской военной экипировки "Ратник" и смогут бесперебойно работать в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и электромагнитных импульсов, образующихся после ядерного взрыва.

Александра Ганга