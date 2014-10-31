"Ростех" показал устойчивый к взрывам костюм
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Испытания защитного костюма, способного выдержать взрывы.
Источник: REN TV
Госкорпорация "Ростех" провела испытания защитного костюма, способного выдержать взрывы. Испытания прошли на полигоне и были зафиксированы на видео.
На кадрах видно, как сотрудник испытательной группы, проходит в костюме по заминированному полю. Под ногами у него взрываются мины и гранаты.
Ранее портал iz.ru сообщал, что "Ростех" представил часы, способные выдержать даже ядерный взрыв. Они войдут в состав российской военной экипировки "Ратник" и смогут бесперебойно работать в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и электромагнитных импульсов, образующихся после ядерного взрыва.
Александра Ганга
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31.10.2017
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