Балтийский флот получил новый патрульный катер



катер проекта 03160 "Раптор".

Источник: ВМФ России катер проекта 03160 "Раптор".Источник: ВМФ России

ЦАМТО, 31 октября. Государственной приемной комиссией подписан акт о приемке нового патрульного катера "Раптор", построенного для Балтийского флота. В настоящее время катер введен в состав флота.

Катер прибыл к месту постоянного базирования в порт Балтийск, и будет выполнять задачи по предназначению в Балтийской военно-морской базе. Государственные испытания очередного серийного "Раптора" проходили в морских полигонах в акватории Балтийского моря.

Патрульный катер проекта 03160 "Раптор", построенный для нужд Балтийского флота на судостроительном заводе "Пелла", способен выполнять задачи по патрулированию прибрежной зоны морей, проливов и устьев рек, нести дежурство в назначенных районах. Он может осуществлять перехват и задержание малых целей, а также выполнять задачи по оказанию помощи на воде экипажам терпящих бедствие плавсредств или летательных аппаратов в районе несения дежурства.

Длина катера – 17 м, ширина – 4 м. Силовая установка общей мощностью 2000 л.с. позволяет "Раптору" развивать скорость до 50 узлов (свыше 90 км/ч). На катерах имеется помещение с местами для досмотровой или антитеррористической группы, водолазов или спасателей (в зависимости от выполняемых задач). Экипажи катеров "Раптор" в обязательном порядке проходят комплексную и многоуровневую подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ (Санкт-Петербург) и непосредственно на судостроительном предприятии, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).