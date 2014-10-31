Первый удар за Су-30СМ: истребитель с легкостью накроет американский F-22



Многоцелевые истребители Су-30СМ.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Многоцелевые истребители Су-30СМ.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Известный военный эксперт Константин Сивков в интервью Пятому каналу рассказал об особенностях новейшего российского истребителя поколения "4+" Су-30СМ.

Сивков заявил, что одним из главных преимуществ самолета, выделяющих его перед аналогами, является очень мощная радиостанция. Это позволяет истребителю обнаруживать и вести цели на огромном расстоянии. Другими словами, у Су-30СМ всегда есть возможность нанести удар первым. Причем цели могут быть совершенно разноплановые. К примеру, крылатые ракеты противника модернизированный истребитель обнаруживает на расстоянии 120 км, а для бомбардировщиков расстояние может составлять до 300 км.

Однако основной задачей истребителей является противостояние аналогичным машинам в воздухе. Вражеские истребители Су-30СМ может обнаруживать на расстоянии 150-200 км. Очевидно, что для малозаметных американских истребителей эта цифра снижается. К примеру, самолет F-15 российский самолет обнаружит на расстоянии примерно 120 километров. Для "невидимки" F-22 эта цифра снизится еще. Однако нет сомнений, что Су-30СМ его вычислит и накроет. И это учитывая, что F-22 относится к качественно другому поколению.

Стоит отметить, что американский самолет не может похвастаться такими техническими особенностями ни в части радиообеспечения, ни в плане сверхманевренности. Очевидно, что равные по классовой принадлежности машины при боевом столкновении будут полагаться именно на эти аспекты. Кроме того, стоит отметить, что в плане боевой многозадачности Су-30СМ также превосходит американские аналоги. Ведь он способен одинаково эффективно наносить удары по воздушным, наземным и надводным целям противника.