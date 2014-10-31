"Кузнецов": от истоков до наших дней



Основные характеристики двигателя Степень двухконтурности 1,45 Масса двигателя(сухого), кг 3650 Габаритные размеры: - длина,мм 7453 - максимальный диаметр, мм 1700.

Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/ Основные характеристики двигателя Степень двухконтурности 1,45 Масса двигателя(сухого), кг 3650 Габаритные размеры: - длина,мм 7453 - максимальный диаметр, мм 1700.Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/

Самарское ПАО "Кузнецов", отметившее в октябре 105-летие, прошло длинный путь от выпуска поршневых моторов Gnome для авиации царской России до производства и обслуживания двигателей, предназначенных для самолётов дальней авиации Воздушно-космических сил РФ, космических ракет-носителей типа "Союз" и газотурбинных установок промышленного назначения. В наши дни предприятие, которое с 2009 года входит в состав "Объединённой двигателестроительной корпорации", представляет собой интегрированную структуру, в которой сосредоточены все фазы технологической цепочки создания двигателей, и включает конструкторское бюро, завод серийного производства двигателей и испытательную базу.

В числе основных задач, которые сегодня стоят перед ПАО "Кузнецов", восстановление серийного выпуска двигателя НК-32, к которому предприятие уже подошло вплотную, успешное продолжение программы производства ракетных двигателей для "Союзов", опытной работы по двигателю НК-361 для газотурбовоза, производства и сервисного обслуживания индустриальных двигателей для ПАО "Газпром", а также развитие новых технологий авиадвигателестроения на базе имеющегося научно-технического задела.

Московские корни и самарская прописка

История предприятия ведётся с 1912 года, когда в Москве открыли механический завод французского Общества моторов "Гном". Поршневые двигатели производства "Гнома" применялись в авиации царской России на самолётах "Фарман", "Ньюпор" и воздушных судах отечественных конструкций. В 1915 году "Гном" объединили с другим французским заводом "Рон". Позднее объединённое предприятие переименовали в Государственный авиационный завод №2 "Икар", а в марте 1927 года (после присоединения завода ГАЗ №4 "Мотор") - в Государственный завод №24 им. М.В. Фрунзе. Двигателями, выпускавшимися на заводе №24, оснащались самолёты экипажей Валерия Чкалова, Михаила Громова и Георгия Байдукова, на которых они осуществляли свои рекордные полёты.

В начале Великой Отечественной войны завод переехал в "запасную" столицу - город Куйбышев (сегодня - Самара): постановление Государственного комитета обороны о срочной эвакуации на территорию строившегося тогда завода №337 вышло в октябре 1941 года. Руководитель музея ПАО "Кузнецов" Наталия Аладьева напомнила, что стройка велась с 1940 года, и, если бы не началась война, завод вошёл бы в строй только во второй половине 1943 года. "Строили заключённые ГУЛАГа, их на зиму 1941-1942 года было больше 100 тысяч, - поделилась она. - Завод №24 им. Фрунзе эвакуировался из Москвы почти до Нового года. Не считая заключённых, во время войны здесь работало до 55 тысяч человек. Рабочий день длился по 12 часов".

За короткий срок на самарской площадке удалось организовать производство авиационных моторов АМ-38, предназначенных для штурмовика Ил-2. "План первого полугодия 1942 года предусматривал выпуск 12 моторов за сутки, второго полугодия 1942 года - 24 мотора за сутки, а к 1 января 1943 года выпускалось уже 40 моторов за сутки, - уточнила Н. Аладьева. - Выпускались они с ресурсом всего 50 часов". В общей же сложности за годы войны предприятие выпустило около 45 тысяч двигателей, в числе которых, помимо АМ-38 и АМ-38Ф (для Ил-2): АМ-42 (для Ил-10), АМ-35А (для МиГ-1 и МиГ-3) и ГАМ-34 (мотор для торпедных катеров).

Переход к выпуску тяжёлых двигателей для стратегической авиации

В послевоенный период, в 1950-е годы, на самарском предприятии запустили серийное производство газотурбинных двигателей "НК" для военной и гражданской авиации разработки конструктора Николая Кузнецова, имя которого завод получил в 2010 году. В общей сложности под руководством Н. Кузнецова было создано 57 оригинальных и модифицированных двигателей, в том числе самый мощный серийный турбовинтовой двигатель НК-12, а также НК-25, НК-144, НК-86, НК-93 и НК-32.

История НК-12, запущенного в серию в 1954 году, продолжается до сих пор. В разное время НК-12 и его модификации устанавливались на военные самолёты Ту-95, Ту-126, Ту-142, военно-транспортный Ан-22 "Антей" и пассажирский Ту-114. Сегодня модификацией НК-12МП оснащаются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Отметим, что в день празднования 105-летия предприятия состоялось торжественное открытие установленного на заводской территории монумента двигателю НК-12МП.

Ещё один из двигателей разработки Н. Кузнецова - НК-32, серийным производством которого завод не занимался последние 24 года, сегодня обретает вторую жизнь. Как уже писал "АвиаПорт", ПАО "Кузнецов" приступило к стендовым испытаниям НК-32 второй серии, предназначенных для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2. От НК-32 первой серии новый двигатель отличают лучшие ресурсные показатели и повышенная экономичность, которой удалось достичь за счёт модернизации ряда узлов. Благодаря обновлённому двигателю, серийное производство которого в интересах Министерства обороны РФ начнётся после завершения этапов квалификационных испытаний, Ту-160М2 получит расширенные возможности, в том числе увеличенную дальность полёта.

Более двух десятилетий на самарской площадке выполнялся только ремонт НК-32 первой серии. По словам заместителя генерального директора ОДК - управляющего директора ПАО "Кузнецов" Сергея Павлинича, к настоящему моменту заканчивается ресурс некоторых ранее выпущенных предприятием двигателей. "И сейчас рубеж: мы должны с какого-то периода времени, а как раз сегодня такое время наступило, начать делать новые детали в полном объёме и собирать из них двигатели, - цитировал ранее его слова "АвиаПорт". - Это для завода сегодня задача номер один". При этом, как отмечал С. Павлинич, перед самарским предприятием не стояла задача по созданию принципиально нового двигателя: в 1993 году предприятие было готово к производству НК-32 серии 02, однако в тот период государственный оборонный заказ сократился до минимума и на этапе государственных испытаний проект был свернут. "Кузнецов" вернулся к постановке на серийное производство двигателя только в 2011 году.

Также отметим, что, начиная с 1930-х годов, завод выполняет сервисное обслуживание и ремонт моторов собственного производства на точках базирования авиационной техники. В наши дни сервисный центр ПАО "Кузнецов" обслуживает двигатели НК-12МП, НК-25 и НК-32, устанавливаемые на самолёты стратегической авиации ВКС РФ Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160. Кроме того, с 1970-х годов самарский завод разрабатывает и серийно производит газотурбинные двигатели авиационного типа для газовой промышленности и энергогенерации и ведёт работы по двигателю НК-361 для магистральных газотурбовозов ОАО "Российские железные дороги".

"Космическое" производство

Ещё одна знаковая веха в истории самарского завода - освоение производства двигателей для космических кораблей. Как рассказала Н. Аладьева, в октябре 1957 года, на заре космической эры, в Куйбышев приехала специальная комиссия из Москвы, в составе которой инкогнито были и советские инженеры Сергей Королёв и Валентин Глушко. В задачи комиссии входил отбор заводских площадок для производства ракет и двигателей для них. К тому времени самарский завод уже выпускал крупные партии двигателей для Ту-95 и сверхзвуковые прямоточные двигатели для крылатой ракеты "Буря". Для строительства ракет был выбран авиазавод №1 им. Сталина (сегодня - "Прогресс"), а завод им. Фрунзе (ныне - ПАО "Кузнецов") - для изготовления ракетных двигателей. При этом производство двигателей для "Бури" было решено передать на завод №18 им. Ворошилова (в наши дни - "Авиакор").

На переоборудование под новое производство предприятию дали всего один год, и уже в конце 1958 года было запущено серийное производство двигателей РД-107/РД-108 для ракет типа Р-7. Впоследствии эти двигатели и их модификаций в разное время обеспечивали запуск пилотируемых и грузовых космических кораблей в СССР и России: "Восток", "Восход", "Союз" и "Прогресс". С момента полёта Юрия Гагарина и по сегодняшний день завод продолжает серийно производить двигатели I и II ступеней для ракет-носителей "Союз". В ОДК отмечают, что статистическая надёжность изделий 99,9% подтверждена сотнями испытаний и запусков. По данным пресс-службы корпорации, доля от реализации "космической" продукции уже в течение нескольких лет остаётся стабильной и составляет около порядка 40% от общей выручки ПАО "Кузнецов".

Освоение "космического" производства продолжилось в 1960-е годы, когда самарские конструкторы под руководством Н. Кузнецова создали двигатель НК-33. Изделие должно было доставить ракету Н-1Л3 на Луну, однако к 1974 году программу свернули, и этим планам не суждено было сбыться. Тем не менее, позднее завод к ней вернулся: в 2013 году осуществлены запуски российских и американских ракет-носителей с модифицированными НК-33 на I ступени.

Стоит добавить, что самарское предприятие располагает уникальным опытным комплексом: на базе комплекса "Винтай" (обособленное подразделение "Кузнецова") с августа 1961 года проходят испытания двигателей для всех типов ракет-носителей "Союз". Именно здесь в максимально приближенных к реальному пуску условиях проводятся контрольно-технологические испытания двигателей для ракет-носителей "Союз". "Практическая задача такова: мы испытываем изделия - двигатели, которые выполняют роль I и II ступеней ракеты-носителя "Союз". Сам двигатель изготавливается на основной площадке ПАО "Кузнецов", - поделился руководитель ОП "Винтай" Владимир Карповский. - Все двигатели, которые идут на ракету, проходят здесь огневые испытания. Мы получаем необходимые характеристики, после испытаний двигателю присваивается паспорт, с которым он идёт на РКЦ "Прогресс" (одно из ведущих российских предприятий ракетно-космической промышленности - "АвиаПорт"), потом на космодром и улетает".

Модернизация и перевооружение

Специально под новые НК-32 на заводе провели реконструкцию авиационного стенда №1, которая предусматривалась Федеральной целевой программой "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы". В частности, в рамках модернизации осуществлена полная реконструкция административно-бытового корпуса, пультового стенда и испытательного бокса, а также проведена замена инженерных сетей и стендовых систем: топливной, воздушной, маслосистемы, системы загрузки генераторов и автоматизированных систем управления технологическими процессами, осуществлён монтаж новой шахты выхлопа и шахты забора воздуха. В сентябре этого года реконструированный стенд прошёл аттестацию под модернизированные двигатели НК-32: акт об аттестации стенда даёт право на осуществление предъявительских, приёмо-сдаточных и квалификационных испытаний НК-32 серий 01 и 02. Кроме того, за счёт собственных средств предприятия реконструирован авиационный испытательный стенд №9.

В настоящее время идёт реконструкция ещё трёх корпусов ПАО "Кузнецов". После завершения работ в одном из них разместится производство деталей с зубчатым зацеплением. Также работы проводятся в корпусе металлургического и механообрабатывающего производства.

Стоит добавить, что продолжавшиеся в 2016 году масштабные вложения в модернизацию и техническое перевооружение производства привели к снижению финансовых результатов. По итогам прошлого года общая выручка от продаж в 2016 году упала к уровню 2015 года на 6% - до 9,7 млрд рублей. Как отмечали ранее в пресс-службе предприятия, обслуживание кредитных обязательств по-прежнему остаётся значительной финансовой нагрузкой на предприятие. В IV квартале 2016 года ПАО "Кузнецов" получило государственную поддержку в размере свыше 4 млрд рублей: средства направили на погашение части кредитов и займов.

По данным пресс-службы ПАО "Кузнецов", объём продаж по сегментам в общем объёме выручки в сравнении с 2015 годом изменился незначительно: в 2016 году продукция для космических программ принесла предприятию 4,4 млрд рублей (46% выручки), двигатели для боевой авиации - 4,2 млрд рублей (43%), а газотурбинная техника для энергетической отрасли - ещё 1 млрд рублей (10%). Как отмечали в июле в пресс-службе, в ближайшие три года такое соотношение сохранится в силу загруженности завода выполнением государственного заказа (его доля в указанный период составит около 90%).