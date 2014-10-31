Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Патрушев обсудил с советником президента Афганистана развитие ВТС

01.11.2017 РИА Новости 25 0
0
Понравилась новость?
 0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Афганистан обсудил с советником президента по нацбезопасности перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС), а также противодействие терроризму и наркотрафику, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Николай Патрушев встретился с советником президента ИРА по национальной безопасности Ханифом Атмаром. Рассмотрены перспективы развития военно-технического сотрудничества, проблематика противодействия терроризму и борьбы с наркотрафиком", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в многосторонних форматах, "в первую очередь по линии ШОС и контактной группы ШОС-Афганистан".

"С учетом высокого уровня угроз безопасности отдельный акцент сделан на охране открывающегося в Кабуле Российского центра науки и культуры", - добавили в пресс-службе Совбеза.

Также подчеркивается, что "достигнута договоренность продолжить регулярные контакты по линии аппаратов советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб".
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ШОС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 00:35
  • 1
Победа близка как никогда
  • 01.11 00:31
  • 1
Политическое урегулирование — не дело техники
  • 01.11 00:07
  • 1
Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите
  • 01.11 00:03
  • 23
Когда в стране некуда девать деньги
  • 31.10 23:29
  • 14
Глава "Роскосмоса" не увидел очевидной выгоды от многоразовых ракет
  • 31.10 23:17
  • 11
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 31.10 21:38
  • 13
США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой
  • 31.10 20:25
  • 3
Гендиректор ОЗХО: уничтожение Россией химического оружия — знаковое событие
  • 31.10 20:22
  • 1
Два вуза Минобороны вернули себе советские названия
  • 31.10 20:18
  • 62
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 31.10 19:49
  • 21
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 31.10 19:01
  • 3
Минобороны: новыми образцами техники оснащены 75% частей армейской авиации
  • 31.10 18:31
  • 7
Ограниченно годен. Истребители F-35 продолжают "душить" пилотов ВВС США
  • 31.10 14:56
  • 6
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
  • 31.10 14:54
  • 916
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы