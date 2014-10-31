Патрушев обсудил с советником президента Афганистана развитие ВТС
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Афганистан обсудил с советником президента по нацбезопасности перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС), а также противодействие терроризму и наркотрафику, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Николай Патрушев встретился с советником президента ИРА по национальной безопасности Ханифом Атмаром. Рассмотрены перспективы развития военно-технического сотрудничества, проблематика противодействия терроризму и борьбы с наркотрафиком", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в многосторонних форматах, "в первую очередь по линии ШОС и контактной группы ШОС-Афганистан".
"С учетом высокого уровня угроз безопасности отдельный акцент сделан на охране открывающегося в Кабуле Российского центра науки и культуры", - добавили в пресс-службе Совбеза.
Также подчеркивается, что "достигнута договоренность продолжить регулярные контакты по линии аппаратов советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб".
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31.10.2017
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