Патрушев обсудил с советником президента Афганистана развитие ВТС



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Афганистан обсудил с советником президента по нацбезопасности перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС), а также противодействие терроризму и наркотрафику, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Николай Патрушев встретился с советником президента ИРА по национальной безопасности Ханифом Атмаром. Рассмотрены перспективы развития военно-технического сотрудничества, проблематика противодействия терроризму и борьбы с наркотрафиком", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в многосторонних форматах, "в первую очередь по линии ШОС и контактной группы ШОС-Афганистан".

"С учетом высокого уровня угроз безопасности отдельный акцент сделан на охране открывающегося в Кабуле Российского центра науки и культуры", - добавили в пресс-службе Совбеза.

Также подчеркивается, что "достигнута договоренность продолжить регулярные контакты по линии аппаратов советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб".