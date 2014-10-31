Ослепили и уничтожили. Российские боевые самолеты применили комплекс "Хибины"
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Фронтовой бомбардировщик Су-34 с модулями КРЭП Хибины на законцовках крыльев.
Источник: РИА Новости / Александр Уткин
Истребители-бомбардировщики Су-34 Западного военного округа уничтожили противовоздушную оборону условного противника. Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Для прорыва ПВО боевые самолеты использовали один из самых современных российских комплексов радиоэлектронной борьбы "Хибины". Именно он позволил Су-34 скрыться от радаров, подлететь на расстояние пуска ракеты и уничтожить вражеские комплексы противовоздушной обороны.
Всего в тренировке принимали участие 10 истребителей-бомбардировщиков и около 300 специалистов.
Комплекс радиоэлектронной борьбы "Хибины" – это универсальная система, которая защищает боевой самолет от управляемого оружия. В первую очередь она засекает излучение радаров систем ПВО и мешает РЛС определить тип цели, ее скорость, расстояние до нее. Одним словом, РЭБ делает все, чтобы зенитные ракетные комплексы и заметили Су-34 как можно позже, и не могли навести оружие на охраняемый "Хибинами" самолет.
Комплекс "Хибины" существует в двух вариантах. Первый очень компактный и крепится на конце крыла самолета. Но он способен защитить только своего носителя. Вторая версия уже гораздо крупнее, ее нужно вешать на фюзеляж Су-34. Но зато она превращает истребитель-бомбардировщик уже в полноценный самолет радиоэлектронный борьбы, который способен прикрыть помехами целые авиационные звенья.
|Контейнер комплекса РЭБ "Хибины" Л-175В на самолете Су-34 борт №04 красный.
|Источник: Пресс-служба КРЭТ
Кстати, в российской армии есть специальное оружие для уничтожения именно радаров и зенитных ракетных систем – это ракета Х-31ПД. Она наводится на излучение радиолокационных систем ПВО. При этом дальность полета этого оружия достигает 250 километров. Для сравнения, радиус действия ранних модификаций С-300 – всего 120-150 километров, у американского Patriot и того меньше – около 100 километров. Это значит, что тот же Су-34 может безнаказанно уничтожать ЗРК.
Хотя есть данные, что дальность полета новой ракеты для ЗРК С-400 "Триумф" составляет около 400 километров. Поэтому атаковать новейший комплекс и уйти без ответа уже вряд ли получится.
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27.10.2017
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