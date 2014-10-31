Северный флот получит новый буксир, построенный под Петербургом



Рейдовый буксир проекта 16609.

Источник: http://www.pellaship.ru/pella-16609-tug/gallery.html Рейдовый буксир проекта 16609.Источник: http://www.pellaship.ru/pella-16609-tug/gallery.html

Судно предназначено для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и тушения пожаров на плавучих объектах

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новый буксир РБ-369 проекта 16609, построенный на судозаводе "Пелла" под Петербургом, завершил госиспытания и в ближайшее время будет передан Северному флоту. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Успешно завершен этап государственных испытаний новейшего буксира РБ-369, построенного на санкт-петербургском предприятии "Пелла" для ВМФ России. Планируется, что в ближайшее время государственная приемная комиссия подпишет приемный акт, и буксир войдет в состав Военно-морского флота. Постоянным местом дислокации буксира станет Северный флот", - сообщили в российском военном ведомстве.

РБ-369 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, а также хождения в разреженном однолетнем льду толщиной 60-80 см.

Длина буксира составляет 28,5 м, ширина - 9,5 м. На буксире также установлен гидравлический кран-манипулятор грузоподъемностью более 900 кг. Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения.