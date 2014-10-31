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ВС Финляндии подписали контракт на закупку дополнительной партии гранатометов NLAW

01.11.2017 ЦАМТО 25 0
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Противотанковый гранатомет NLAW
Противотанковый гранатомет NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon).
Источник: www. blog.daum.net

ЦАМТО, 31 октября. Компания Saab объявила о заключении с Вооруженными силами Финляндии контракта на поставку дополнительной партии противотанковых гранатометов нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon).

Стоимость и количество заказанных гранатометов не раскрываются. Поставка должна быть выполнена в течение 2017 года.

ВС Финляндии разместили первый заказ на поставку NLAW в 2007 году, став вторым экспортным покупателем гранатометов этого типа. В 2008 году было заключено дополнительное соглашение.

В июне 2015 года с Saab был подписан новый контракт, включавший поставку гранатометов и обучающего оборудования. Стоимость соглашения составила около 32 млн. евро (около 295 млн. крон). Поставки предполагалось выполнить до конца 2015 года. Новый заказ является реализацией опциона к данному контракту.

В ходе проведенных в Швеции в сентябре учений Aurora-17 пуски NLAW выполнялись военнослужащими ВС Швеции и Финляндии.

RB-57 NLAW представляет собой легкий гранатомет, предназначенный для уничтожения на ближней дальности основных боевых танков и другой бронетехники, в том числе оснащенной динамической защитой. Комплекс, использующий боеприпасы класса "выстрелил-и-забыл", переносится и применяется одним военнослужащим. Дальность поражения стационарной цели – от 20 до 800 м, движущейся – до 600 м, вес комплекса – 12,5 кг, время перевода из походного положения в боевое – 5 сек. Поражение осуществляется как во фронтальную проекцию, так и в слабозащищенную верхнюю. Боеприпас длиной 1 м и массой 6,5 кг оснащен тандемной боевой частью массой 1,8 кг и неконтактным взрывателем. Бронепробиваемость – 500 мм. В комплект входит прицел с 2,5-кратным увеличением. Пуск может осуществляться из внутренних помещений. Применение комплекса возможно при температурах от –38 до +63 град. С. Боеприпас оснащен механизмом самоуничтожения, который срабатывает на удалении 1000 м (через 5,6 сек. полета).

Преимуществом NLAW является возможность поражения целей без необходимости заряжания, а также оценки обстановки и внесения поправок на внешние факторы, включая скорость цели, ветер и дальность.

Кроме Финляндии, заказчиками NLAW являются ВС Великобритании, Швеции, Швейцарии, Индонезии и Люксембурга. Saab ведет переговоры по поставке гранатометов NLAW с рядом других потенциальных заказчиков.
31.10.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Индонезия
Люксембург
Финляндия
Швейцария
Швеция
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SAAB
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