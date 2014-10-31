Россия спускает на воду новую стратегическую подлодку (AldriMer.no, Норвегия)



Рабочая поездка В.Путина в Северо-Западный федеральный округ.

Источник: © РИА Новости, Алексей Никольский Рабочая поездка В.Путина в Северо-Западный федеральный округ.Источник: © РИА Новости, Алексей Никольский

Россия продолжает укреплять свой подводный флот. В ноябре будет спущена на воду четвертая стратегическая атомная подложка класса "Борей". "Это подтверждает, что ядерное оружие и сдерживание исключительно важны для России", - говорит эксперт.

На самом деле подлодка должна была быть готова в августе, но сегодня российское информационное агентство ТАСС сообщило: четвертая подводная лодка класса "Борей" будет спущена на воду в ноябре.

"Вскоре со стапелей судостроительной верфи "Севмаш" в Североморске сойдет ракетная подложка "Князь Владимир". Произойдет это в ноябре", - говорит адмирал Владимир Королев, командующий Военно-морским флотом России в беседе с ТАСС.

Каждая подлодка класса "Борей" имеет на борту 16 ядерных ракет большой дальности типа "Булава", если верить российским источникам. Каждая ракета несет 6-10 боеголовок. Другие источники говорят о том, что на подводных лодках находится до 20 ракет.

Класс подлодок "Борей" - то, на что Россия сейчас делает ставку, если речь заходит о стратегических подлодках с ядерным оружием дальнего радиуса действия на борту. Они составляют важную часть так называемой российской способности ко второму удару в сценарии атомной войны.

Сейчас модернизируются также и российские ударные подлодки. Новый класс "Ясень", поступающий на вооружение ВМФ, обеспечит России гораздо более современные и бесшумные ударные подводные лодки, обладающие огромной мощью. Помимо этого модернизируются еще и некоторые старые подложки.

Все говорит о том, что Россия на пути к воссозданию большого, мощного и современного подводного флота. Многие из этих подлодок находится недалеко от Норвегии.

Свидетельствуют о том, что ядерное оружие важно

Сотрудник Военно-морской академии Столе Ульриксен (Ståle Ulriksen) полагает, что новая подлодка сама по себе ничего особо не меняет, в том числе и для Норвегии.

"Даже неизвестно точно, останется ли она на севере. Вероятно, либо она, либо одна из лодок того же класса будут направлены на восток, на Тихий океан. Во всяком случае, это довольно вероятно", - говорит Ульриксен.

Но важен сам факт того, что Россия делает ставку на новые подлодки, считает Ульриксен. Это особенно касается стратегических подлодок и того, как ситуация развивается в последние годы.

"Это подтверждает, что ядерное оружие и сдерживание исключительно важны для России. Я сказал бы даже, что они в каком-то смысле становятся еще важнее, потому что в других областях Россия слаба. Районы, где эти подводные лодки будут находиться, будут иметь большее военное значение", - говорит Ульриксен в беседе с Aldrimer.no.

Ульриксен полагает также, что Россия хочет продемонстрировать силу, и что подводные лодки и ядерное оружие - важная честь подобного стремления. В этой связи он указывает на то, что Россия в последние месяцы дважды провела испытания всей своей так называемой ядерной триады (межконтинентальные баллистические ракеты, размещенные как на подлодках, так и на суше, а также атомные бомбы на борту бомбардировщиков). Россия сделала это в конце учений "Запад". 27 октября испытания повторилось.

Активность подобного рода необычна - во всяком случае, то, что испытания проводились дважды за столько короткий промежуток времени. Испытания, проведенные 27 октября, привлекли к себе особое внимание, потому что привели к феномену, похожему на северное сияние.

"Если ты предпочитаешь стрелять со всех сторон одновременно, используя многие типы ракет, это выглядит как демонстрация", - считает Столе Ульриксен.

Все началось в 2012 году

Строительство "Князя Владимира" началось в 2012 году и заняло пять лет. На тот момент уже были построены три подводных лодки класса "Борей". Первая, "Юрий Долгорукий", была спущена на воду в 2008 году. Другие подлодки - "Александр Невский" и "Владимир Мономах" сошли со стапелей, соответственно, в 2010 и 2012 гг. Строятся еще четыре подлодки.

Подводные лодки во многом очень современные, но начала Россия разрабатывать этот класс подлодок еще в 1980-е годы. В основном проект был готов в 1996 году. В тот же год началось и строительство первой подлодки (однако завершить его удалось только через 12 лет в связи с экономическими проблемами).

Затянувшийся процесс разработки и строительства привел к тому, что Россия сейчас предпочитает несколько модернизировать подлодки. Судно, которое через несколько дней будет спущено на воду - первая такая модернизированная подлодка.

"По сравнению с тремя первыми, это немного модернизированная версия. Думаю, что они в первую очередь внесли изменения в электронику, поскольку первая лодка подобного класса появилась в 1996 году. А с тех пор многое ушло вперед", - говорит Столе Ульриксен.

В последние годы и НАТО, и Россия уделяют все большее внимание подлодкам и районам Севера. Для Норвегии это означает серьезные военные последствия.

В случае конфликта Россия будет стремиться защитить свои важные военно-морские и авиабазы, а также свой важный элемент второго удара - стратегические атомные подлодки с баллистическими ядерными ракетами, находящиеся в Баренцевом море. Поэтому Россия может задействовать так называемую "Бастионную оборону", чтобы обеспечить себе контроль над большой частью территорий на суше и на море, чтобы НАТО не смогла действовать вблизи российской территории и территориальных вод России. Имея контроль над Шпицбергеном, помешать этому легче, подчеркивает эксперт в вопросах обороны в беседе с Aldrimer.no.

В последний год отмечалась особая активность подлодок и флота. Норвегия, в свою очередь, решилась на закупку американских патрульных противолодочных самолетов, чтобы контролировать ситуацию.

Торстейн Корсволд (Thorstein Korsvold)