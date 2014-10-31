Пять крупнейших закупок литовской армии после аннексии Крыма



Немецкая военная техника в Литве.

Источник: © AP Photo, Mindaugas Kulbis Немецкая военная техника в Литве.Источник: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Литовская армия и норвежская компания Kongsberg на минувшей неделе подписали договор о приобретении норвежских передвижных зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

BNS представляет пять крупнейших закупок литовской армии после осуществленной Россией в 2014 году оккупации Крыма. Закупки представлены в порядке очереди от крупнейшей к более мелкой.

Боевые машины пехоты Boxer

Договор о приобретении 88 БМП был подписан в августе прошлого года, его стоимость 386 миллионов евро. Первые несколько машин должны быть поставлены в Литву в конце этого года, все БМП будут доставлены к 2021 оду. Ими будут обеспечены два армейских батальона в Рукле и Алитусе. Башню для этих БМП производит израильская компания, а саму машину - германский консорциум.

Передвижные зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS[/b]

Эти установки закупаются у норвежской компании Kongsberg, сумма сделки достигает 110 миллионов евро. Норвежские ракеты могут поражать цели на расстоянии нескольких десятков км и сбивать цели на высоте 15 км, однако не смогут сбивать вражеские ракеты. Эти системы Литва планирует получить до 2021 года. Они будут дислоцированы в Радвилишкисе, однако являются передвижными.

Грузовики

Договор с германской компанией Daimler AG Литва подписала в конце 2015 года. Согласно договору в Литву до 2022 года должны быть поставлены 340 грузовиков Unimog U 5000 на сумму почти в 63 миллиона евро. Новые машины закупаются с целью обновления парка грузовиков.

Артиллерийские гаубицы

В сентябре 2015 года литовская армия, у которой были только несамоходные гаубицы, подписала договор о закупке самоходных. У Германии будет приобретена 21 самоходная гаубица PzH 2000, 26 бронированных машин командования M 577 V 2 и шесть танков эвакуации BPZ 2. Стоимость договора достигает 16 миллионов евро, однако еще потребуются средства на модернизацию гаубиц и реализацию прочих проектов. Министерство обороны сообщало, что дополнительно могут потребоваться еще 40 миллионов евро. В Литву пока доставили четыре гаубицы, вся техника будет поставлена в страну до 2019 года.

Системы воздушной обороны GROM

Договор о приобретении переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) GROM с польской компанией Mesko был подписан в сентябре 2014 года. Количество закупаемых ПЗРК не раскрывается, а сумма договора составляет около 34 миллиона евро. ПЗРК GROM предназначены для борьбы с низколетящими визуально наблюдаемыми воздушными целями различного типа (в т.ч. самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами). GROM способен уничтожать цели на тактическом расстоянии от 400 метров до 5,5 километра, а также на высоте от 10 метров до 3,5 километра. Эти системы будут поставлены до 2021 года.