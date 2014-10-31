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Похоже, сегодня все в сговоре с Россией (The Washington Post, США)

01.11.2017 ИноСМИ 12 0
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Президент США Дональд Трамп на объединённой базе Эндрюса Морской авиации США
Президент США Дональд Трамп на объединённой базе Эндрюса Морской авиации США.
Источник: © AFP 2017, Jim Watson

Роберт Мюллер признал виновным бывшего советника из штаба Трампа и предъявил обвинения еще двоим. Это доказывает, что Хиллари виновна!

Строго говоря, стандартная линия защиты президента Трампа в ходе расследования действий России ("Мы не вступали в сговор") в понедельник потерпела небольшую неудачу. Заключив сделку со спецпрокурором о признании вины, о которой стало известно в понедельник (как раз в это время Трамп написал в Твиттере: "Сговора не было!"), советник штаба Трампа Джордж Пападопулос (George Papadopoulos) признался, что у него были контакты с русскими, предложившими электронную переписку Хиллари Клинтон и прочий компромат, и что он пытался организовать встречи с российскими официальными представителями. Это вполне соответствует определению "сговора".

Однако дефицит честности у Трампа восполняется профицитом ловкости и проворства. Белый дом не отказывается от своих утверждений об отсутствии сговора, но теперь выдвигает запасные доводы: хорошо, может, мы и вступали в сговор, однако у Клинтон сговоров было больше.

"Существуют четкие доказательства сговора штаба Клинтон с российской разведкой", - объявила в понедельник вечером на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс (Sarah Huckabee Sanders), сделав это после того, как Мюллер предъявил обвинение бывшему руководителю штаба Трампа Полу Манафорту и его коллеге.

Трамп, который часто обвиняет других в том, в чем обвиняют его самого, отреагировал на эти обвинения обильной пунктуацией в Твиттере: "Но почему в центре внимания не оказалась жуликоватая Хиллари и компания?????"

Трамп жалуется на "отсутствие расследования в отношении фальшивого досье, приготовленного Клинтон" и на "вину демократов/Клинтон". Он приводит реабилитирующую цитату из материала Криса Уоллеса с Fox News (заголовок: "Доказательств сговора демократов с Россией больше, чем доказательств сговора республиканцев"), а также статью в New York Post, где говорится, что Клинтон "была ближе к сговору с русскими", чем Трамп.

И каковы доказательства предполагаемого "сговора" Клинтон с Россией? Она и демократы наняли аналитическую фирму, которая написала досье на (хм) сговор Трампа с Россией. А еще она вступила в сговор с Россией, будучи госсекретарем, когда американское правительство утвердило урановую сделку с российской компанией, которая давала деньги ее мужу и его фонду.

Все это столь же убедительно, как и заявление о том, что признание вины Пападопулосом доказывает сговор Клинтон с Россией, потому что имя "Джордж Пападопулос" очень похоже на "Джорджа Стефанопулоса", который когда-то работал на Билла Клинтона, женатого на Хиллари Клинтон.

По новым стандартам Трампа, к "сговору" теперь относится не только российское вмешательство в выборы, но и все то, что имеет отношение к действиям России когда бы то ни было и по какой бы то ни было причине. Хиллари часто бывала в России, она разговаривала с русскими и даже пыталась организовать перезагрузку с Россией. Зуб даю: она также смотрела русский балет и читала русские романы.

Но если следовать такой линии, то получается, что в сговор с Россией вступают почти все. Поэтому расследование Мюллера придется значительно расширить. И надо как можно скорее вызвать на допрос в офис специального прокурора следующих людей.

1) Всех тех, кто пьет или пил в прошлом водку. Это также распространяется на черных русских, белых русских, московских мулов и прочих, чьи имена связаны с коктейлями.

2) Всех тех, кто ест сейчас или ел в прошлом белужью либо осетровую икру.

3) Всех тех, кто играет сейчас или играл в прошлом с матрешками.

4) Всех тех, кто смотрит или смотрел в прошлом сериал "Американцы".

5) Всех тех, кто смотрел "Щелкунчика" (включая детскую постановку), "Лебединое озеро" или насвистывал увертюру "1812 год".

6) Всех тех, кто обедал в Нью-Йорке в "Русской чайной".

7) Всех тех, кто бывал в долине реки Русской на севере Калифорнии или пил тамошнее вино.

8) Всех тех, кто читал, или принуждал читать "Анну Каренину", "Войну и мир", "Преступление и наказание", "Братьев Карамазовых" или любую пьесу Антона Чехова.

9) Всех тех, кто слышал или принуждал слушать работы Рахманинова, Шостаковича, Стравинского или Мусоргского.

10) Всех тех, кто играл против или смотрел матчи с участием Анны Курниковой, Марии Шараповой или Гарри Каспарова.

11) Всех тех, кто знаком с работами Василия Кандинского, Граучо Маркса или Джона Леннона.

12) Всех тех, кто играл в русскую рулетку или летал на вертолетах Сикорского.

13) Всех тех, у кого есть сибирские хаски или любые другие собаки, проявляющие рефлексы Павлова.

14) Всех членов Русской православной церкви и прочих православных церквей, а заодно и всех тех, кто поступает правильно и славно.

15) Всех людей русского происхождения, включая тех, чьи фамилии заканчиваются на -ов, -ский, -ич, -вич, -ин, -енко и -ук.

16) Всех тех, чьи предки могли когда-то оккупировать территорию России, включая французов, немцев, шведов, монголов и так далее.

Ага, Мюллер. Это же немецкая фамилия?

Сговор! Похоже, нам понадобится специальный прокурор, чтобы провести следствие против специального прокурора.


Дана Милбэнк (Dana Milbank)
31.10.2017
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