Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Песков прокомментировал слова Путина о сборе биоматериала россиян

01.11.2017 РИА Новости 21 0
0
Понравилась новость?
 0
Геномные исследования в лаборатории. Архивное фото
Геномные исследования в лаборатории. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. У спецслужб есть данные о сборе биологического материала жителей страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биоматериал представителей различных этносов.

"Эта информация по линии специальных служб России. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов", - сказал Песков.

По словам директора компании Genotek Валерия Ильинского, сбором биоматериала россиян занимаются два центра, сами исследования при этом проводятся в США. Судя по публикациям, цель исследований заключается в изучении генетического разнообразия, в том числе болезней, которые поражают разные этносы.

"В теории подобные вариации можно использовать для гипотетической атаки на их носителей, но на практике подобные подходы не применяются, и я никогда не слышал, чтобы кто-то пытался делать это", - добавил генетик.

В середине июля на сайте госзакупок США был опубликован контракт на покупку американскими ВВС образцов РНК и синовиальной оболочки. Отмечалось, что они должны быть русского/европеоидного происхождения. В контракте не уточнялось, зачем ВВС США понадобился биоматериал россиян.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 00:35
  • 1
Победа близка как никогда
  • 01.11 00:31
  • 1
Политическое урегулирование — не дело техники
  • 01.11 00:07
  • 1
Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите
  • 01.11 00:03
  • 23
Когда в стране некуда девать деньги
  • 31.10 23:29
  • 14
Глава "Роскосмоса" не увидел очевидной выгоды от многоразовых ракет
  • 31.10 23:17
  • 11
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 31.10 21:38
  • 13
США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой
  • 31.10 20:25
  • 3
Гендиректор ОЗХО: уничтожение Россией химического оружия — знаковое событие
  • 31.10 20:22
  • 1
Два вуза Минобороны вернули себе советские названия
  • 31.10 20:18
  • 62
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 31.10 19:49
  • 21
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 31.10 19:01
  • 3
Минобороны: новыми образцами техники оснащены 75% частей армейской авиации
  • 31.10 18:31
  • 7
Ограниченно годен. Истребители F-35 продолжают "душить" пилотов ВВС США
  • 31.10 14:56
  • 6
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
  • 31.10 14:54
  • 916
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы