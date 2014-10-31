Песков прокомментировал слова Путина о сборе биоматериала россиян
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Геномные исследования в лаборатории. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. У спецслужб есть данные о сборе биологического материала жителей страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биоматериал представителей различных этносов.
"Эта информация по линии специальных служб России. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов", - сказал Песков.
По словам директора компании Genotek Валерия Ильинского, сбором биоматериала россиян занимаются два центра, сами исследования при этом проводятся в США. Судя по публикациям, цель исследований заключается в изучении генетического разнообразия, в том числе болезней, которые поражают разные этносы.
"В теории подобные вариации можно использовать для гипотетической атаки на их носителей, но на практике подобные подходы не применяются, и я никогда не слышал, чтобы кто-то пытался делать это", - добавил генетик.
В середине июля на сайте госзакупок США был опубликован контракт на покупку американскими ВВС образцов РНК и синовиальной оболочки. Отмечалось, что они должны быть русского/европеоидного происхождения. В контракте не уточнялось, зачем ВВС США понадобился биоматериал россиян.
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31.10.2017
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