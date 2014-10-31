Лавров: РФ и Суринам проявляют взаимный интерес к контактам в военной сфере
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник: Сергей Пятаков/РИА "Новости"
По словам министра иностранных дел России, стороны также проявляют интерес к наращиванию экономического сотрудничества
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия и Суринам проявляют взаимный интерес к наращиванию экономического сотрудничества, а также к установлению контактов в военной сфере. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Суринама Илдизой Поллак-Бейгле.
"У нас есть целый ряд направлений, по которым мы можем наращивать экономическую составляющую двусторонних отношений, - отметил он. - За последние месяцы состоялся целый ряд контактов, которые позволяют говорить о накоплении дополнительных проектов, которые представляют интерес для обеих сторон. Мы отметили также взаимный интерес наших военных к установлению контактов".
Глава МИД РФ обратил внимание на "очень неплохую координацию действий" делегаций обеих стран в ООН и на других многосторонних площадках, выразив признательность Суринаму за согласие войти в число соавторов резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе, которую каждый год по инициативе России принимает Генассамблея ООН.
"Мы сегодня подписали совместное заявление по неразмещению первыми оружия в космосе, - добавил Лавров. - Республика Суринам пополнила таким образом ряд наших двусторонних партнеров, с которыми такие заявления подписаны".
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31.10.2017
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