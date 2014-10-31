Российское оружие под прицелом: 10 вопросов о новых санкциях США



Танк "Армата" демонстрируется Дмитрию Рогозину на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле.

Источник: zloy-odessit.livejournal.com Танк "Армата" демонстрируется Дмитрию Рогозину на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле.Источник: zloy-odessit.livejournal.com

США приступили к исполнению новых санкций в отношении российского ВПК: под прицел попали сделки по экспорту российского оружия по всему миру. Даже внутри страны сделки с оборонным сектором теперь могут стать поводом для санкций.

Администрация президента США Дональда Трампа под давлением конгресса назвала 39 российских оборонных компаний и разведывательных структур, сотрудничество с которыми теперь может обернуться санкциями для компаний и правительств по всему миру. Насколько серьезно Трамп собирается исполнять новые санкционные полномочия, сказать пока невозможно. Исходя из буквы закона о санкциях CAATSA («Закон о противодействии неприятелям Америки через санкции») и опубликованных 27 октября указаний Госдепартамента, у правительства Трампа есть как возможность нанести реальный удар по российскому экспорту вооружений, так и возможность саботировать применение жестких ограничений.

Это новые санкции против российских компаний?

В публичных указаниях (guidance) Госдепартамента подчеркивается, что против организаций, попавших в список, не вводится новых санкций. Их активы не будут замораживаться в американской юрисдикции, как это происходит с активами лиц, внесенных в список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons). Впрочем, более половины нового списка — это структуры, уже находящиеся в списке SDN.

Сделки с фигурантами нового списка в общем виде не запрещаются, кроме «существенных» сделок («существенность» будет определять Госдеп по своим критериям). Санкции будут вводиться против тех, кто совершает такие «существенные» сделки с участниками списка.

Но де-факто это новые санкции против военно-промышленного сектора и спецслужб России. Угрожая санкциями контрагентам российских компаний из списка, власти США могут сорвать исполнение уже заключенных договоров и заключение будущих сделок. Это можно считать аналогом секторальных санкций, действующих в отношении российских банков и нефтяных компаний: в их случае активы тоже не блокируются, ограничивается часть сделок, но сплошного запрета нет.

«Занесение этих организаций в список увеличит потенциальный риск для любой компании и любой страны, которая связана с ними деловыми отношениями, вынуждая делать выбор: либо бизнес с Соединенными Штатами, либо бизнес с этими российскими структурами», — написали эксперты Atlantic Council в области экономических санкций Дэниел Фрид и Брайан О'Тул (первый до начала 2017 года координировал санкции в Госдепартаменте, второй был советником директора OFAC).

Что за организации попали в список?

Из 39 названных организаций 21 уже находится в списке SDN: их активы подлежат блокировке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США нельзя вести с ними бизнес. Восемь компаний («Ростех» и его дочерние предприятия) находятся под секторальными санкциями: американцам запрещено давать им в долг более чем на 30 дней. Девять структур не находятся под санкциями США (ФНПЦ «Титан-Баррикады», конструкторское бюро «Новатор», концерн «РТИ Системы», «Тактическое ракетное вооружение», «МиГ», «Сухой», «Туполев» и ОАК, Служба внешней разведки). Еще одна компания — «Адмиралтейские верфи» — не входит в санкционные списки, но автоматически подпадает под санкции (блокировка активов) как «дочка» Объединенной судостроительной корпорации, которая числится в списке SDN.

Почти половину списка составляют госкорпорация «Ростех» и подконтрольные ей предприятия, включая «Рособоронэкспорт» — монопольный агент по экспорту российских вооружений. Список не исчерпывающий и может быть расширен в дальнейшем, сообщили на специальном брифинге 27 октября представители Госдепа.

Чем это отличается от действующих санкций?

Главное отличие в том, что сфера действия нового санкционного контроля распространяется за пределы Соединенных Штатов: за «существенные» транзакции с российскими военно-промышленными компаниями и спецслужбами могут быть наказаны «лица» (persons), то есть физические лица, компании и государственные ведомства в любой стране. Закон CAATSA вводит полноценный принцип экстерриториальности, когда американские власти пытаются привести санкционный режим в исполнение в любой точке мира.

Экспорт российских вооружений. Источник: IHS jane's

Действующие санкции OFAC против России, связанные с конфликтом на Украине, в основном подразумевают, что ответственность за соблюдение санкционного режима несут только американские граждане и организации.

Какие санкции грозят контрагентам российских структур?

За «существенные» сделки с организациями из списка, совершенные после 2 августа, компаниям по всему миру грозит одновременно не менее пяти из 12 возможных санкций (изложены в этой статье закона), включающих ограничение на доступ к кредитам американских банков, запрет на проведение транзакций в долларах, запрет на покупку и продажу недвижимости в США и т.д. Если под санкции подпадет компания, то ее менеджерам или контролирующим акционерам может быть закрыт въезд в США.

Могут ли быть наказаны российские компании?

Вышеуказанные санкции могут быть применены к любому лицу, в том числе к российским компаниям. А поскольку применение этих санкций к европейским компаниям и компаниям из других стран — союзников США может осложнить двусторонние отношения Соединенных Штатов, следует ожидать их применения в отношении внутрироссийских сделок, которые отвечают критериям «существенности», говорит РБК партнер международной юрфирмы Debevoise & Plimpton в Москве Алан Карташкин.

Это чем-то похоже на крымское эмбарго, введенное бывшим президентом США Бараком Обамой (.pdf). За его нарушение (а для этого достаточно просто работать в Крыму) любая компания в мире может попасть в санкционный список Минфина США, ее активы могут быть заблокированы. Угроза распространяется и на российские компании — именно поэтому большинство крупных российских корпораций (например, Сбербанк) опасаются работать на полуострове.

Что такое «существенные» транзакции?

Госдепартамент США не дал четких критериев «существенности» сделки, указав, что будет ориентироваться на «совокупность фактов» и учитывать специфику конкретных сделок. В расчет будут браться потенциальное влияние сделки на «национальную безопасность и внешнеполитические интересы США», размер и предмет сделки, значение транзакции для оборонного и разведывательного секторов России и т.д. Госдепартамент даже не предоставил минимальной планки по долларовой стоимости «существенной» транзакции, обращает внимание юрист Bryan Cave Клиф Бернс, специализирующийся на санкциях.

Понятие «существенных» транзакций уже было в иранских санкциях США, но там определение термина было более четкое. Соответствующее же определение для целей CAATSA «сформулировано достаточно широко, что, с одной стороны, позволяет администрации гибко подходить к оценке каждой определенной транзакции, а с другой стороны, побуждает участников таких сделок обращаться в Госдеп за разъяснением по поводу возможных сделок», отмечает Карташкин.

Отсюда вытекает еще одна особенность нового режима: Госдеп предложил компаниям, рассматривающим возможность сделок с российскими организациями из списка, заранее обращаться за консультациями властей, чтобы «избежать действий, потенциально подпадающих под санкции».

Почему российский экспорт оружия под угрозой?

Представляя новые санкции, неназванный чиновник Госдепартамента сообщил на брифинге 27 октября, что мишенями санкций являются «существенные» транзакции, которые могут включать «глобальные продажи российского продвинутого вооружения». Россия — второй крупнейший экспортер оружия после США, и новые санкции — это «удар по конкуренту под предлогом санкций», считает кандидат юридических наук, юрисконсульт Сергей Гландин.

Официально Госдеп опровергает такую версию. «Мы не рассматриваем этот закон о санкциях как некий инструмент в конкурентной борьбе. Это не входит в намерения конгресса и, определенно точно, не входит в намерения администрации», — сказал на брифинге представитель Госдепартамента.

Американские власти хотят «оказать давление на третьи страны, чтобы те сократили покупки российских вооружений и военной техники», предполагают Дэниел Фрид и Брайан О'Тул. В ближайшее время власти «внимательно посмотрят на транзакции по всему миру, которые могут подпасть под сферу действия санкций», сообщил журналистам чиновник Госдепа.

Какие направления поставок под риском?

Под риском, например, оказываются продажи зенитных ракетных комплексов С-400 Турции, которые в июле анонсировал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. До этого Bloomberg со ссылкой на свои источники в Анкаре сообщил, что Турция согласилась приобрести у России комплексы C-400 на общую сумму $2,5 млрд.

Турция входит в НАТО и формально является союзником США, но в последнее время они все больше отдаляются друг от друга. В указаниях Госдепа подчеркивается, что «Госдепартамент принимает во внимание важность единства и координации с союзниками и партнерами» по вопросам поставок российских вооружений и потенциальных санкций за такие сделки. «Оружейные сделки сложные, у них много этапов, и если что-то попадает в прессу, из этого необязательно следует, что сделка состоится. А если и состоится, то вовсе необязательно, что она будет соответствовать критериям «существенности», — ответил чиновник Госдепа на вопросы о поставках российских комплексов ПВО в Турцию.

Покупатели российских вооружений. Источник: IHS jane's

Другие союзники США, которые импортируют российскую продукцию военного назначения, — это Афганистан («Рособоронэкспорт» поставлял вертолеты для афганской армии и поставляет к ним запчасти), Вьетнам, Индия. Последняя является крупнейшим покупателем российских вооружений по крайней мере с 2012 года, следует из данных Jane's (есть у РБК): за этот период она получила от России оружие на $9,3 млрд.

Поставляет Россия оружие и в европейские страны НАТО, хотя суммы торговли незначительные. В 2016 году Чехия ввезла российскую военную продукцию на €1,4 млн, Германия — на €4,3 млн, Словакия — на €4 млн, следует из базы данных о торговле ЕС.

Какие сделки выводятся из-под санкций?

Транзакции с ФСБ, в которых спецслужба выступает как регулятор импорта в Россию криптографического оборудования (на этом основании ФСБ выдает разрешения на ввоз в том числе многих потребительских гаджетов), с большой долей вероятности будут считаться разрешенными и не будут наказываться, уточняется в указаниях Госдепа. Ранее Минфин США уже разрешил такое взаимодействие с ФСБ американскому бизнесу.

Кроме того, поставки сугубо гражданского назначения, которые осуществляются компаниями ОПК, скорее всего, не будут подпадать под санкции. Это значит, что международные сделки по поставкам российских гражданских самолетов (например, Sukhoi Superjet-100, которые уже поставлялись клиентам в Мексике, Ирландии и Таиланде) не будут поставлены под угрозу.

Что еще должны знать контрагенты российских организаций?

Администрация США составила список из 39 организаций, сделки с которыми могут привести к санкциям, но это не значит, что с любыми компаниями, не вошедшими в список, можно вести дела без риска, подчеркивает Бернс из Bryan Cave. Во-первых, очевидно, что в России сотни оборонных предприятий, сделки с которыми также могут стать основанием для санкций. Во-вторых, по его словам, «организации, связанные с разведкой, не идентифицируют себя таким образом (в отличие от оборонных компаний)». «Например, «Лаборатория Касперского» является частью разведывательного аппарата или нет? Они это отрицают, но сейчас стало ясно, что русские хакеры эксплуатировали уязвимости в ПО «Касперский», установленном на компьютерах в США», — рассуждает Бернс. Сама компания неоднократно опровергала эти подозрения. Так, в конце сентября глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, комментируя обвинения в причастности к кибершпионажу заявлял: «Сейчас они просто бьют по всему российскому».

Иван Ткачёв