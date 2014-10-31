ВМС Индонезии получили второй фрегат класса "Сигма-10514"



Введенный в строй ВМС Индонезии головной фрегат Raden Eddy Martadinata проекта SIGMA 10514. Сурабая, 23.01.2017.

Источник: Yeya Kemboetz Введенный в строй ВМС Индонезии головной фрегат Raden Eddy Martadinata проекта SIGMA 10514. Сурабая, 23.01.2017.Источник: Yeya Kemboetz

ЦАМТО, 31 октября. В ходе церемонии, состоявшейся 30 октября на предприятии компании PT PAL в Сурабайе, ВМС Индонезии приняли фрегат УРО (332) "И Густи Нгурах Раи" (I Gusti Ngurah Rai) класса "Сигма-10514" (SIGMA 10514 Perusak Kawal Rudal).

В мероприятии принял участие министр обороны страны Рьямизард Рьячуду.

Как сообщает агентство Antara, "И Густи Нгурах Раи" – второй из двух фрегатов, построенных PT PAL совместно с голландской судостроительной компанией Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS).

Как сообщал ЦАМТО, 5 июня 2012 года МО Индонезии и Damen Schelde Naval Shipbuilding подписали контракт на поставку ВМС Индонезии головного 2400-тонного легкого фрегата УРО SIGMA 10514 PKR. Контракт предусматривал передачу индонезийской компании PT PAL технологий, позволяющих строить отдельные секции кораблей. Предварительное соглашение о строительстве фрегатов было подписано МО Индонезии и DSNS в августе 2010 года, однако программа длительное время не реализовывалась из-за отсутствия финансовых средств. Только 14 февраля 2013 года стороны подписали соглашение на строительство второго фрегата.

Резка стали для головного корабля, (331) "Раден Эдди Мартадината" (Raden Eddy Martadinata), началась 15 января 2014 года, закладка киля состоялась в апреле 2014 года, спуск на воду – в январе 2016 года.

Резка стали для второго фрегата, (332) "И Густи Нгурах Раи", началась 17 сентября 2014 года, закладка киля состоялась в декабре 2014 года, спуск на воду прошел 29 сентября 2016 года.

Корабли строились по модульному принципу. Каждый из них состоит из шести модулей, строительство которых осуществлялось как в Нидерландах, так и в Индонезии. Для первого корабля четыре модуля были построены PT PAL. Окончательную сборку головного корабля выполнила компания PT PAL. Фрегат был передан ВМС Индонезии 23 января 2017 года и вошел в боевой состав флота 7 апреля 2017 года.

Фрегаты "Сигма-10514" предназначены для обеспечения ПВО, противолодочной и противокорабельной борьбы. Корабли также могут использоваться для патрулирования, обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных операций и поддержки гуманитарных операций.

Справочно:

Водоизмещение фрегата "Сигма-10514" составляет 2365 т, длина – 105,11 м, ширина – 14,2 м. Корабль оборудован комбинированной дизель-электрической силовой установкой типа CODOE мощностью 26820 л.с., позволяющей развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 5000 морских миль на скорости 14 узлов, 4000 морских миль на скорости 18 узлов, автономность – 20 суток. Экипаж – 100 человек плюс еще 20 оборудованных мест для размещения десанта.

Корабль оснащен трехкоординатной РЛС Smart-S Mk.2, системой управления огнем STIR 1.2 EO Mk.2, модифицированной системой боевого управления TACTICOS. Фрегат вооружен 76-мм артиллерийской установкой "Ото Мелара". Корабль может нести две надувных шлюпки с жестким корпусом (RHIB), которые предназначены для проведения спасательных и патрульных операций.