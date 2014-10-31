Ученые впервые зафиксировали прохождение межзвездного объекта через Солнечную систему
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Источник: © NASA/JPL-Caltech
По данным астрономических наблюдений, небесное тело из межзвездного пространства - астероид или комета - имеет размер около 400 метров в диаметре и движется со скоростью 25,5 км/с
НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Небольшое небесное тело из межзвездного пространства - астероид или комета - движущееся по гиперболической траектории из района созвездия Лиры прошло 2 сентября вблизи от Солнца, 14 октября - на расстоянии 24 млн километров от Земли и теперь вновь удаляется от Солнечной системы. Как сообщило на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), гость из Вселенной получил обозначение A/2017 U1.
По данным астрономических наблюдений, небесное тело имеет размер около 400 метров в диаметре и движется со скоростью 25,5 км/с.
Его обнаружили 19 октября во время наблюдений с гавайского телескопа Pan-STARRS. Сотрудник Гавайского института астрономии Роб Вурик представил данные наблюдений в Центр по малым планетам. Эти результаты были подтверждены наблюдениями с телескопа Европейского космического агентства на Канарских островах. Небесное тело двигалось практически перпендикулярно к плоскости эклиптики.
"Это самая необычная орбита, которую я когда-либо наблюдал, - отметил сотрудник Центра NASA по изучению космических объектов в ближнем космосе (CNEOS) Дэвид Фарноччиа. - Этот объект движется исключительно быстро и по такой траектории, что можно с уверенностью сказать, что он покинет Солнечную систему и не вернется".
"Мы давно подозревали, что такие объекты существуют, - отметила в свою очередь сотрудница Гавайского института астрономии Карен Мич. - В ходе формирования планет больше число обломков разлетаются в пространстве. Самое удивительное то, что мы ранее не наблюдали того, как межзвездные объекты проходят через Солнечную систему".
Поскольку такое небесное тело наблюдается впервые, то, как отметило NASA, вопрос о его наименовании должен решать Международный астрономический союз.
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31.10.2017
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