Водолазы ТОФ впервые провели тренировку на глубине 317 метров
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Спасательное судно "Игорь Белоусов".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Ранее рекордной считалась глубина в 200 метров, сообщил официальный представитель флота
ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Водолазы Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые провели тренировку на глубине 317 м. Ранее рекордной считались глубина в 200 м, сообщил во вторник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Водолазные специалисты спасательного судна "Игорь Белоусов" Тихоокеанского флота в глубоководном полигоне впервые совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 м с выходом на грунт. В течение недели водолазы Тихоокеанского флота под контролем специалистов спасательного судна прошли компрессию в барокамерах, после чего при помощи водолазного комплекса погрузились на глубину, где обследовали подводную акваторию", - сообщил Воскресенский.
В дальнейшем планируются спуски под воду, которые позволят на практике реализовать все возможности глубоководного спасательного комплекса ГВК-450, установленного на спасательном судне.
Погружение на 200 м прошло на Тихоокеанском флоте в 2001 году с борта спасательного судна "Алагез", отметил Воскресенский.
Спасательное судно "Игорь Белоусов" прибыло на Тихоокеанский флот в 2016 году. Оно оснащено глубоководным спасательным комплексом ГВК-450, который, согласно расчетам, позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 м и поднять моряков с "аварийной подлодки" на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам.
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31.10.2017
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