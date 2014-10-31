Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Водолазы ТОФ впервые провели тренировку на глубине 317 метров

01.11.2017 ТАСС 20 0
0
Понравилась новость?
 0
Спасательное судно "Игорь Белоусов"
Спасательное судно "Игорь Белоусов".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Ранее рекордной считалась глубина в 200 метров, сообщил официальный представитель флота

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Водолазы Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые провели тренировку на глубине 317 м. Ранее рекордной считались глубина в 200 м, сообщил во вторник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Водолазные специалисты спасательного судна "Игорь Белоусов" Тихоокеанского флота в глубоководном полигоне впервые совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 м с выходом на грунт. В течение недели водолазы Тихоокеанского флота под контролем специалистов спасательного судна прошли компрессию в барокамерах, после чего при помощи водолазного комплекса погрузились на глубину, где обследовали подводную акваторию", - сообщил Воскресенский.

В дальнейшем планируются спуски под воду, которые позволят на практике реализовать все возможности глубоководного спасательного комплекса ГВК-450, установленного на спасательном судне.

Погружение на 200 м прошло на Тихоокеанском флоте в 2001 году с борта спасательного судна "Алагез", отметил Воскресенский.

Спасательное судно "Игорь Белоусов" прибыло на Тихоокеанский флот в 2016 году. Оно оснащено глубоководным спасательным комплексом ГВК-450, который, согласно расчетам, позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 м и поднять моряков с "аварийной подлодки" на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Игорь Белоусов
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 00:35
  • 1
Победа близка как никогда
  • 01.11 00:31
  • 1
Политическое урегулирование — не дело техники
  • 01.11 00:07
  • 1
Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите
  • 01.11 00:03
  • 23
Когда в стране некуда девать деньги
  • 31.10 23:29
  • 14
Глава "Роскосмоса" не увидел очевидной выгоды от многоразовых ракет
  • 31.10 23:17
  • 11
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 31.10 21:38
  • 13
США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой
  • 31.10 20:25
  • 3
Гендиректор ОЗХО: уничтожение Россией химического оружия — знаковое событие
  • 31.10 20:22
  • 1
Два вуза Минобороны вернули себе советские названия
  • 31.10 20:18
  • 62
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 31.10 19:49
  • 21
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 31.10 19:01
  • 3
Минобороны: новыми образцами техники оснащены 75% частей армейской авиации
  • 31.10 18:31
  • 7
Ограниченно годен. Истребители F-35 продолжают "душить" пилотов ВВС США
  • 31.10 14:56
  • 6
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
  • 31.10 14:54
  • 916
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы