"Легкие" мотострелки ЦВО впервые провели учения в горах Таджикистана
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Учения в ЦВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
В учениях, которые продолжались в течение семи дней, приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Подразделения "легкой" мотострелковой бригады Центрального военного округа, которую отличает высокая мобильность, впервые провели учения в горно-пустынной местности Таджикистана. Ранее российские военнослужащие были переброшены в республику из Поволжья, сообщил во вторник помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Солдаты и офицеры "легкой" мотострелковой бригады впервые в рамках учений за пределами России отработали подъем по тревоге, совершение маршей, взятие под охрану наиболее важных объектов, а также тактику борьбы с маневренными бандгруппами на сложном рельефе. В состав батальонной тактической группы помимо мотострелков вошли минометные, разведывательные, инженерно-саперные и медицинские подразделения, а также специалисты материально-технического и других видов обеспечения", - отметил Рощупкин.
Офицер добавил, что всего в учении, которое продолжалось в течение недели, приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.
"Легкая" гвардейская мотострелковая бригада была сформирована год назад в Самарской области. Соединение отличает высокая мобильность. Основу вооружения составляют бронетранспортеры БТР-82А и автомобили повышенной проходимости. Ранее ТАСС сообщал, что военнослужащие бригады были переброшены впервые в Таджикистан для обучения.
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31.10.2017
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