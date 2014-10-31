"Легкие" мотострелки ЦВО впервые провели учения в горах Таджикистана



Учения в ЦВО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Учения в ЦВО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

В учениях, которые продолжались в течение семи дней, приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Подразделения "легкой" мотострелковой бригады Центрального военного округа, которую отличает высокая мобильность, впервые провели учения в горно-пустынной местности Таджикистана. Ранее российские военнослужащие были переброшены в республику из Поволжья, сообщил во вторник помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Солдаты и офицеры "легкой" мотострелковой бригады впервые в рамках учений за пределами России отработали подъем по тревоге, совершение маршей, взятие под охрану наиболее важных объектов, а также тактику борьбы с маневренными бандгруппами на сложном рельефе. В состав батальонной тактической группы помимо мотострелков вошли минометные, разведывательные, инженерно-саперные и медицинские подразделения, а также специалисты материально-технического и других видов обеспечения", - отметил Рощупкин.

Офицер добавил, что всего в учении, которое продолжалось в течение недели, приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.

"Легкая" гвардейская мотострелковая бригада была сформирована год назад в Самарской области. Соединение отличает высокая мобильность. Основу вооружения составляют бронетранспортеры БТР-82А и автомобили повышенной проходимости. Ранее ТАСС сообщал, что военнослужащие бригады были переброшены впервые в Таджикистан для обучения.