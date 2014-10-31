Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Легкие" мотострелки ЦВО впервые провели учения в горах Таджикистана

01.11.2017 ТАСС 30 0
0
Понравилась новость?
 0
Учения в ЦВО. Архивное фото
Учения в ЦВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

В учениях, которые продолжались в течение семи дней, приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Подразделения "легкой" мотострелковой бригады Центрального военного округа, которую отличает высокая мобильность, впервые провели учения в горно-пустынной местности Таджикистана. Ранее российские военнослужащие были переброшены в республику из Поволжья, сообщил во вторник помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Солдаты и офицеры "легкой" мотострелковой бригады впервые в рамках учений за пределами России отработали подъем по тревоге, совершение маршей, взятие под охрану наиболее важных объектов, а также тактику борьбы с маневренными бандгруппами на сложном рельефе. В состав батальонной тактической группы помимо мотострелков вошли минометные, разведывательные, инженерно-саперные и медицинские подразделения, а также специалисты материально-технического и других видов обеспечения", - отметил Рощупкин.

Офицер добавил, что всего в учении, которое продолжалось в течение недели, приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.

"Легкая" гвардейская мотострелковая бригада была сформирована год назад в Самарской области. Соединение отличает высокая мобильность. Основу вооружения составляют бронетранспортеры БТР-82А и автомобили повышенной проходимости. Ранее ТАСС сообщал, что военнослужащие бригады были переброшены впервые в Таджикистан для обучения.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 00:35
  • 1
Победа близка как никогда
  • 01.11 00:31
  • 1
Политическое урегулирование — не дело техники
  • 01.11 00:07
  • 1
Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите
  • 01.11 00:03
  • 23
Когда в стране некуда девать деньги
  • 31.10 23:29
  • 14
Глава "Роскосмоса" не увидел очевидной выгоды от многоразовых ракет
  • 31.10 23:17
  • 11
Истребитель Су-57 попал в орбиту большой политики
  • 31.10 21:38
  • 13
США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой
  • 31.10 20:25
  • 3
Гендиректор ОЗХО: уничтожение Россией химического оружия — знаковое событие
  • 31.10 20:22
  • 1
Два вуза Минобороны вернули себе советские названия
  • 31.10 20:18
  • 62
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 31.10 19:49
  • 21
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
  • 31.10 19:01
  • 3
Минобороны: новыми образцами техники оснащены 75% частей армейской авиации
  • 31.10 18:31
  • 7
Ограниченно годен. Истребители F-35 продолжают "душить" пилотов ВВС США
  • 31.10 14:56
  • 6
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
  • 31.10 14:54
  • 916
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы