Высокоточное оружие станет одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений



Юрий Борисов.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Юрий Борисов.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как сообщил замминистра обороны Юрий Борисов, первым приоритетом в ГПВ остается развитие стратегических ядерных сил

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Высокоточное оружие станет одним из приортиетов новой госпрограммы вооружений (ГПВ), которая формируется сейчас до 2025 года. Об этом в интервью газете "Военно-промышленный курьер" рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

По его словам, первым приоритетом в ГПВ остается развитие стратегических ядерных сил "как главного сдерживающего фактора возможной агрессии против России".

"Меняется и сам характер боевых действий, что показали сирийский конфликт, локальные войны последних десятилетий. Все большую роль играет высокоточное оружие. Поэтому наш второй приоритет - расширение номенклатуры подобных вооружений", - сказал он.

"Третий приоритет - разведывательно-информационное обеспечение боевых действий. А это космическая группировка, навигация, беспилотные средства", - перечислил замминистра.