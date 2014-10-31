Высокоточное оружие станет одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений
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Юрий Борисов.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Как сообщил замминистра обороны Юрий Борисов, первым приоритетом в ГПВ остается развитие стратегических ядерных сил
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Высокоточное оружие станет одним из приортиетов новой госпрограммы вооружений (ГПВ), которая формируется сейчас до 2025 года. Об этом в интервью газете "Военно-промышленный курьер" рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
По его словам, первым приоритетом в ГПВ остается развитие стратегических ядерных сил "как главного сдерживающего фактора возможной агрессии против России".
"Меняется и сам характер боевых действий, что показали сирийский конфликт, локальные войны последних десятилетий. Все большую роль играет высокоточное оружие. Поэтому наш второй приоритет - расширение номенклатуры подобных вооружений", - сказал он.
"Третий приоритет - разведывательно-информационное обеспечение боевых действий. А это космическая группировка, навигация, беспилотные средства", - перечислил замминистра.
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31.10.2017
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