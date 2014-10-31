Перспективный средний военно-транспортный самолет получит двигатель ПД-14
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Турбореактивный двухконтурный двигатель ПД-14 №100-07 в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.
Источник: http://www.uecrus.com/
Руководитель программы среднего военно-транспортного самолета в ПАО "Ил" Игорь Бевзюк сообщил, что головным изготовителем нового самолета определен завод "Авиастар" в Ульяновске
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новый отечественный двигатель ПД-14, создаваемый для гражданского авиалайнера МС-21, будет использоваться и для среднего военно-транспортного самолета Ил-276. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель программы среднего военно-транспортного самолета в ПАО "Ил" Игорь Бевзюк.
"Двигатель первого облика - это хорошо зарекомендовавший себя ПС-90А-76, имеющий нужные характеристики для снижения технических рисков. А как только ПД-14 подтвердит свои характеристики при серийном изготовлении, он будет использоваться на Ил-276", - сказал он.
По словам Бевзюка, завод "Авиастар" в Ульяновске определен головным изготовителем нового самолета. В проекте Ил-276 будут воплощены лучшие технические решения и наработки, созданные ОКБ имени С. В. Ильюшина.
"Это будет традиционная компоновка для военно-транспортного самолета: однофюзеляжный высокоплан (схема крепления крыла к фюзеляжу, когда оно проходит через верхнюю половину его сечения - прим. ТАСС) с Т-образным хвостовым оперением, с двумя двигателями под крылом. Он сможет взлетать с неподготовленных и грунтовых аэродромов. Это рамповый самолет с возможностью не только погрузочно-разгрузочных работ на земле, но и возможностью десантирования из него", - перечислил Бевзюк.
Турбореактивные двигатели обеспечат Ил-276 скорость порядка 800 км/ч. При максимальной загрузке его дальность составит около 2 тыс. км, а максимальная дальность при так называемом перегоночном варианте - до 7 тыс. км.
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31.10.2017
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