Первый полет нового самолета Ил-276 запланирован на 2023 год
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Модель Ил-276 .
Источник: Wikipedia.org
По словам руководителя программы среднего военно-транспортного самолета в ПАО "Ил" Игоря Бевзюка, эскизное проектирование борта будет начато в декабре
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Первый полет среднего военно-транспортного самолета Ил-276, известного ранее как российско-индийский проект МТА (Multipurpose Transport Aircraft), запланирован на 2023 год. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель программы среднего военно-транспортного самолета в ПАО "Ил" Игорь Бевзюк.
"С декабря мы приступаем к эскизному проектированию Ил-276. Завершение конструкторских работ, подготовку производства и первый вылет мы планируем в первом квартале 2023 года, и завершение самой работы с присвоением соответствующей литеры - это 2025 год с началом серийных поставок в войска в 2026 году", - сказал он.
По словам Бевзюка, время на разработку нового самолета, его выход на испытания и в серийное производство "остается относительно сжатым", так как с 2023 года начнет подходить к концу срок эксплуатации самолетов Ан-12. Их и призван заменить Ил-276.
"По предварительным оценкам, в ближайшее десятилетие в войсках необходимо будет заменить несколько десятков Ан-12", - отметил Бевзюк.
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31.10.2017
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