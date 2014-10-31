Минобороны рассказало о приоритетах программы вооружений
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Приоритетным направлением государственной программы вооружений на 2018-2025 годы станет развитие стратегических ядерных сил и высокоточного оружия, заявил в интервью газете "Военно-промышленный курьер" заместитель министра обороны Юрий Борисов.
Он напомнил, что ядерные силы - главный сдерживающий фактор возможной агрессии против России.
"Наш ракетно-ядерный щит должен быть надежным, чтобы ни у кого не возникло даже мысли попробовать нас на прочность", - отметил Борисов.
Что касается высокоточного оружия, оно, по словам замминистра, начинает играть всю большую роль в современных локальных конфликтах.
"Безусловно, новое развитие получит робототехника, поскольку общая тенденция - на проведение боевых операций без участия человека. И хотя до высокоинтеллектуальных систем здесь еще далеко, роботы - уже норма жизни", - добавил Борисов.
Замглавы российского военного ведомства выразил уверенность, что к 2025-2026 годам в России появятся новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику боев.
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31.10.2017
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