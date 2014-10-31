Минобороны рассказало о приоритетах программы вооружений



Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Приоритетным направлением государственной программы вооружений на 2018-2025 годы станет развитие стратегических ядерных сил и высокоточного оружия, заявил в интервью газете "Военно-промышленный курьер" заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Он напомнил, что ядерные силы - главный сдерживающий фактор возможной агрессии против России.

"Наш ракетно-ядерный щит должен быть надежным, чтобы ни у кого не возникло даже мысли попробовать нас на прочность", - отметил Борисов.

Что касается высокоточного оружия, оно, по словам замминистра, начинает играть всю большую роль в современных локальных конфликтах.

"Безусловно, новое развитие получит робототехника, поскольку общая тенденция - на проведение боевых операций без участия человека. И хотя до высокоинтеллектуальных систем здесь еще далеко, роботы - уже норма жизни", - добавил Борисов.

Замглавы российского военного ведомства выразил уверенность, что к 2025-2026 годам в России появятся новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику боев.