В Минобороны рассказали об увеличении числа "ударных" подразделений ВДВ
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Военнослужащие Воздушно-десантных войск во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 15 подразделений Воздушно-десантных войск, обеспеченных современным оружием и имеющих в своем составе лучших бойцов, до конца 2017 года могут стать "ударными", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Всего в ВДВ по итогам периода обучения может появиться более 15 "ударных" подразделений, которые станут примером для других воинских частей и соединений Вооруженных Сил России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за присвоение почетного наименования борются подразделения из Псковского, Ивановского, Тульского, Новороссийского, Улан-Удинского, Ульяновского соединений ВДВ.
Сообщается, что в настоящее время в ВДВ имеется уже пять таких подразделений. Они дислоцированы в Ивановском, Камышинском, Тульском, Ульяновском и Псковском соединениях ВДВ. На вооружении этих подразделений имеются новейшие автоматизированные средства управления, огневого поражения и разведки, в том числе - не имеющие аналогов в мире.
Добавляется, что в дальнейшем "ударные" подразделения ВДВ будут оснащаться легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением превосходящих по всем показателям зарубежные аналоги.
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31.10.2017
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