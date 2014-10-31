ВМФ России получит парусное учебное судно - но после 2030 года



Принадлежащее Федеральному агентству по рыболовству Российской Федерации учебное парусное судно "Седов" - самый большое в мире в настоящее время действующее парусное учебное судно (бывший германский Kommodore Johnsen). С 1946 по 1966 годы барк "Седов" входил в состав ВМФ СССР, после чего был передан Министерству рыбного хозяйства СССР. Военно-морской флот СССР и России не эксплуатирует парусные учебные суда с 1966 года. Принадлежащее Федеральному агентству по рыболовству Российской Федерации учебное парусное судно "Седов" - самый большое в мире в настоящее время действующее парусное учебное судно (бывший германский Kommodore Johnsen). С 1946 по 1966 годы барк "Седов" входил в состав ВМФ СССР, после чего был передан Министерству рыбного хозяйства СССР. Военно-морской флот СССР и России не эксплуатирует парусные учебные суда с 1966 года.

Как сообщил 30 октября 2017 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, "Военно-морской флот России получит новое парусное судно после 2030 года. Постройка парусного судна заложена в программу кораблестроения". Это заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в рамках научно-исторической конференции по случаю 321-й годовщины со дня создания Военно-морского флота и 190-летия со дня создания Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.

Заместитель главнокомандующего ВМФ сказал, что Военно-морской флот традиционно не занимался строительством парусных судов для учебных целей, "но было принято решение, что для улучшения качества подготовки курсантов военно-морских училищ и институтов такое судно будет построено".

"Как только проект перспективного учебного парусного судна будет разработан и утвержден Главным командованием Военно-морского флота, будут заключены государственные контракты на постройку данного судна", - добавил заместитель главнокомандующего ВМФ.