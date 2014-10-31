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Корветы проекта 20380 впервые вошли в Средиземное море

01.11.2017 bmpd.livejournal.com 29 0
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Корвет "Сообразительный"
Корвет "Сообразительный" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России при прохождении Гибралтарским проливом в Средиземное море вечером 28.10.2017.
Источник: Erne / forums.airbase.ru

Как сообщила 29 октября 2017 года пресс-служба Западного военного округа, отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола", выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.

За время перехода через Атлантику экипажи кораблей совершенствовали морскую выучку, провели ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, противолодочной и противовоздушной обороне, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла.

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27, базирующихся на корветах "Бойкий" и "Сообразительный", выполнили комплекс полетов в восточной части Атлантического океана.

В ближайшее время корабли перейдет к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, где будет проведено очередное пополнение запасов до требуемых норм. В дальнейшем моряки Балтийского флота продолжат выполнять учебно-боевые задачи в акватории Средиземного моря. Также будут продолжены полёты корабельной авиации.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и среднего морского танкера "Кола" покинул Военную гавань Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

Комментарий bmpd. Таким образом, корветы проекта 20380 впервые прошли с Балтики в Средиземное море, заодно установив рекорд дальности похода кораблей этого проекта. До настоящего времени корветы проекта 20380 Балтийского флота совершили шесть парных дальних походов (по два похода в 2013, 2016 и 2017 годах), но во всех случаях не выходили далее Бискайского залива, Северной Атлантики или побережья Ирландии.
31.10.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
Продукция
Бойкий
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения

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